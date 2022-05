The Meet Market: Δίνει ραντεβού στην Τεχνόπολη για να συνοδεύσει το 21o Αthens Jazz

Από τις 23 έως τις 29 Μαΐου, το Meet Market, η αγαπημένη μετακινούμενη αγορά της πόλης, δίνει ραντεβού στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να συνοδεύσει το 21o Αthens Jazz.

Για μια ολόκληρη εβδομάδα η ελληνική επιχειρηματικότητα του Meet Market θα «μιξαριστεί» με τη διασκέδαση του Athens Jazz, του μακροβιότερου μουσικού θεσμού της πόλης, που φέτος τιμά τις γυναίκες της jazz και φορά περήφανα τον τίτλο #WomeninJazz.



Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, θα γίνει το ένα και μοναδικό place to be, αφού θα ξεχειλίσει από jazzy ήχους, με back to back δωρεάν συναυλίες, που θα σημάνουν την εκκίνηση των καλοκαιρινών lives ενώ παράλληλα το Meet Market, συνοδοιπόρος του φεστιβάλ τα τελευταία 6 χρόνια, θα γεμίσει το κτίριο Μηχανουργείο, το προαύλιο Μηχανουργείου και το κτίριο Αποθήκη με #madeinGreece δημιουργίες.

