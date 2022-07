Ο Louis C.K. επιστρέφει με ταινία, μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης. Άβολο;

Μία ταινία που μας δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα

Το 2017, ο κωμικός Louis C.K. κατηγορήθηκε από 5 γυναίκες ότι τις κάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, γδύθηκε και αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά τους. Έκανε μία παύση αλλά δεν άντεξε πολύ και το 2018 επέστρεψε με stand up περιοδεία που έγινε αμέσως sold out και δύο special επεισόδια, με το ένα να του χαρίζει το Grammy κωμωδίας την περασμένη χρονιά.

Τώρα επιστρέφει για τα καλά, με την ταινία του Fourth of July, την οποία σκηνοθετεί, γράφει και συμμετέχει με έναν μικρό ρόλο. "We're back baby", αναφωνεί στο πάνελ του Beacon Theatre στο Manhattan για την προώθηση της ταινίας. Αυτή είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχει σε δική του ταινία, μετά το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο I Love You Daddy το 2017, λίγους μήνες πριν τις κατηγορίες.

«Η μόνη ταινία μου που έχω δει κάπου με κοινό ήταν στο Sundance Film Festival. Ήταν η πρώτη μου ταινία, στο κοινό υπήρχαν 12 άνθρωποι κι εγώ καθόμουν εκεί και έκλαιγα. Από χαρά». Το Fourth of July ακολουθεί τον Jeff, ένα μουσικό της jazz που προσπαθεί να κόψει το αλκοόλ και αντιμετωπίζει την οικογένειά του για ένα παλιό του τραύμα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 4ης Ιουλίου.

«Έχεις όλα αυτά τα συναισθήματα, θέλεις να πας στους γονείς σου και να τους κατηγορήσεις επειδή σου κατέστρεψαν τη ζωή και ευθύνονται για την κατάθλιψή σου και εκείνοι απλά σου λένε να πας να γ@@@θεις. Είναι κάτι σαν με πλήγωσες σε πλήγωσα, ας φάμε πίτσα και θα περάσει», εξηγεί ο C.K. την πλοκή της ταινίας.

Η ταινία επίσης εξερευνά το τραύμα μίας ολόκληρης γενιάς και πώς εμποδίζει τον Jeff στη σχέση με τη γυναίκα του, Beth. Το ζευγάρι της μεγάλης οθόνης, Tollemache και List είναι ζευγάρι και στην πραγματικότητα. «Είναι τρομερός ο τρόμος με τον οποίο παίζουν και αυτά που λένε γιατί είναι ένα αληθινό ζευγάρι και λένε σκληρές αλήθειες. Αλλά έτσι είναι οι ταινίες. Σκοπός είναι να νιώσεις αληθινά συναισθήματα». Και ίσως θα ήταν μία ταινία που θα έπαιρνα στα σοβαρά, αν ο Louis C.K. δεν υποδυόταν τον ψυχοθεραπευτή του Jeff.