O θεός Iggy και τι ακόμα θα θυμόμαστε από το Release 2022

Ένα review των σημαντικών εμφανίσεων που φιλοξενήθηκαν φέτος στην Πλατεία Νερού, ξεκινώντας από τον 75χρονο θρύλο Iggy Pop

Είναι πολλά τα πιτσιρίκια που έχουν σκαρφαλώσει στους ώμους των μπαμπάδων τους. Ένα αγοράκι έχει βγάλει τη μπλούζα του, όπως ακριβώς και ο Iggy που βρίσκεται ήδη στη σκηνή. Ένα τραγούδι άντεξε φορώντας το χλιδάτο περφέτο του για να παραμείνει, όπως συνήθως, ημίγυμνος. – Τι να τα κάνεις τα ρούχα, σκέφτεσαι, όταν ακούς το «Ι wonna be your dog» – αυτό το θεμελιώδες προσκύνημα στον θεό της πανκ που χοροπηδάει στα 75 του on stage;

O Ιggy Pop έχει επιστρέψει στην Πλατεία Νερού, για το Release Athens, μετά από τρία χρόνια. Και έχει επιστρέψει ως βόμβα ενέργειας που δεν μετανοεί για τίποτα και δεν αλλάζει τίποτα από τις πρώτες του μυθικές εμφανίσεις στο Ρόδον. Ok, μπορεί να μεγάλωσε πια για να σκαρφαλώνει στις σιδεριές και να βγάζει επιδεικτικά το φθαρμένο τζιν του ή να λούζεται στο αίμα του από τα σπασμένα μπουκάλια μπύρας.

Όμως, το ψυχικό απόθεμα του είναι αντικείμενο μελέτης για τα μουσικά χρονικά του 20ου και 21ου αιώνα. Τείνει το χέρι του προς το κοινό κι αυτό παραληρεί, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του. «You ‘re fucking good» λέει, καθώς έχει αρχίσει να ζεσταίνεται το πράγμα στην Πλατεία Νερού.