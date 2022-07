Avatar 2: Μία πρώτη ματιά στον χαρακτήρα της Kate Winslet – Νέες εικόνες από το sequel

Κυκλοφόρησαν νέες εικόνες από το «Avatar: The Way of Water», οι οποίες μας έδωσαν μεταξύ άλλων μία πρώτη γεύση από τον χαρακτήρα που υποδύεται η Κέιτ Γουίνσλετ στο sequel.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν νέες εικόνες από το «Avatar: The Way of Water», οι οποίες μας έδωσαν μία πρώτη ματιά στον χαρακτήρα που υποδύεται η Κέιτ Γουίνσλετ στο sequel.

Η Οσκαρική ηθοποιός υποδύεται την Ronal, ηγέτη των Metkayina, μία λιγότερο γνωστή οικογένεια της φυλής Na’vi.

Όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ του περιοδικού Empire, ο χαρακτήρας της Γουίνσλετ είναι μία πιστή και τολμηρή ηγέτης, μία Na’vi με την καταπληκτική ικανότητα να αναπνέει κάτω από την θάλασσα. «Είναι δυνατή. Είναι αγωνίστρια. Ακόμα και μπροστά σε τεράστιο κίνδυνο, με ένα αγέννητο παιδί να καταφτάνει, πάλι βοηθά τους ανθρώπους της και πολεμά για αυτά που αγαπά περισσότερο. Την οικογένειά της και το σπίτι της» είπε η Γουίνσλετ στο περιοδικό. Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.