Διάσημος ραδιοφωνικός παραγωγός πέθανε on air

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Tim Gough ενώ έκανε εκπομπή στο ραδιόφωνο

Το πρωί της Δευτέρας, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, Tim Gough ενώ ήταν στον «αέρα» και έκανε την εκπομπή του, σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC άφησε τη τελευταία του πνοή στο στούντιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Gough ενώ έκανε την εκπομπή του στον τοπικό σταθμό GenX Radio, που εδρεύει στο Suffolk της Βρετανίας, η εκπομπή σταμάτησε να παίζει στα μισά ενός τραγουδιού και συνεχίστηκε λίγα λεπτά μετά, όμως ο ραδιοφωνικός παραγωγός δεν επέστρεψε και ακολούθησε ανακοίνωση του σταθμού ότι πέθανε.

Ο σταθμός « GenX Radio» έγραψε για τον αιφνίδιο θάνατο του Gough:

«Συντετριμμένοι σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας φίλος και παρουσιαστής του πρωινού Tim Gough πέθανε σήμερα, ενώ παρουσίαζε το πρόγραμμά του. Στέλνουμε την αγάπη μας για την οικογένειά του, τον γιο, την αδερφή, τον αδερφό και τη μαμά του. Ο Tim έκανε αυτό που του άρεσε. Ήταν 55 ετών».

Ακόμη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του GenX Radio, έγραψε: «Ήταν ένας στοργικός, διασκεδαστικός τύπος που αγαπούσαμε πολύ, εγώ και η οικογένειά μου. Είμαστε συντετριμμένοι από το νέα».



Tributes paid to Suffolk radio presenter Tim Gough who has died https://t.co/T7fPfitEuE