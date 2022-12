Τις γιορτές πίνουμε Kernel Latte

To μοναδικό spirit από μαχλέπι, πλούσιο σε αρώματα καβουρδισμένων ξηρών καρπών, τσουρεκιού, βανίλιας και μάρζιπαν παντρεύεται με τις ζεστές νότες του espresso και μας πλημμυρίζει εορταστική θαλπωρή

Είμαστε πλέον όλοι σε εορταστικό mood και έτοιμοι να κυκλοφορήσουμε στην στολισμένη Αθήνα και στα αγαπημένα bar της πόλης που έχουν φορέσει τα γιορτινά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο το απόλυτo Christmas ποτό το "Kernel" Mahlepi spirit της Pony and Jigger μας ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διάθεση για festive εξόδους με την παρέα μας δημιουργώντας ένα must γιορτινό cocktail το Kernel Latte. To μοναδικό spirit από μαχλέπι, πλούσιο σε αρώματα καβουρδισμένων ξηρών καρπών, τσουρεκιού, βανίλιας και μάρζιπαν παντρεύεται με τις ζεστές νότες του espresso και μας πλημμυρίζει εορταστική θαλπωρή.

Βγείτε με τους φίλους σας και δοκιμάστε το σε επιλεγμένα bar της πόλης, είτε το πρωί μετά τις βόλτες σας για ψώνια ή μετά το βράδυ. Σημειώστε μέρη που θα το βρείτε όπως στο εμβληματικό "Μουσείο της Ακρόπολης" με τα εντυπωσιακά φωτάκια, στην εξωτική πλευρά των γιορτών το" Tiki Athens, στη νόστιμη christmas τρέλα του "This is Loco" στον μυστικό πεζόδρομο του Αί - Βασίλη στο "Ipitou the Bar", στο γνωστό πλέον άνδρο των ξωτικών στο "Bar in front of the bar", στο κομψή και σοφιστικέ chrismas φωλιά του "Barreldier", στη πηγή των Χριστουγέννων στο κατακόκκινο "Upupa Epops", στην καλύτερη festive θέα της πόλης στο "Apolis" και στο merry merry happy "Two Doors".

Τώρα σε περίπτωση που θέλετε να το απολαύσετε ξανά και ξανά ή να το μοιραστείτε με οικογένεια και φίλους που θα έρθουν στο σπίτι για ρεβεγιόν και ευχές πάρτε τα ηνία και φτιάξτε το μόνοι σας. Ο τρόπος είναι πολύ απλός αρκεί να ακολουθήσετε τα βήματα της συνταγής.

KERNEL latte

Υλικά:

30ml KERNEL Mahlepi spirit

120ml γάλα

60ml Double espresso

Εκτέλεση:

Σε ένα ποτήρι για latte βάζουμε ένα διπλό εσπρέσσο, το Kernel Mahlepi spirit και απογεμίζουμε με το ζεστό γάλα.

Τα bar που συμμετέχουν στην ενέργεια

Upupa Epops, Αλκμήνης 7 Πετράλωνα,

Ipitou the bar, Ιπίτου 4, Αθήνα

The bar in front of the bar, Πετράκη 1

Barreldier, Βουλής 7

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15

This is Loco, Φαλήρου 47

Απολις, Αγίου Δημητρίου, Πετρούπολη

Two doors, Δωδεκανήσου 67, Άλιμος

Tiki Athens, Φαλήρου 15, Αθήνα