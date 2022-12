Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του Pelé- Την Τρίτη η κηδεία του στο «Μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης» του São Paulo

Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ της Τρίτης (3/1)

Η Σάντος, η ομάδα στην οποία έλαμψε ως ποδοσφαιριστής ο θρυλικός Πελέ, ενημέρωσε επίσημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (29/12), πως ο «αποχαιρετισμός» στον σπουδαίο Βραζιλιάνο, μέσω λαϊκού προσκυνήματος, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα (2/1), στο γήπεδό της «Vila Belmiro».

Η σορός του «βασιλιά» του ποδοσφαίρου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 82 ετών, θα μεταφερθεί απ' το νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» στο στάδιο, τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/1).

Σύμφωνα με τον σύλλογο, το φέρετρο του Πελέ θα τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου και ο χώρος θα ανοίξει για το κοινό στις 10 το πρωί της Δευτέρας (2/1). Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ της Τρίτης (3/1). Μετά την τελετή, θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στους δρόμους του Σάντος, που θα περάσει απ’ το κανάλι 6, όπου μένει η Ντόνα Σελέστε, η μητέρα του Πελέ.

Η σορός του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, θα ταφεί στο «Μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης», δίπλα στην ακτή του Σάο Πάολο, σε εκδήλωση στην οποία θα δώσουν το «παρών» μόνο τα μέλη της οικογένειας του Πελέ.

