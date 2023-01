Δήμος Αθηναίων: Τέσσερις νέες εντυπωσιακές τοιχογραφίες με θέμα το περιβάλλον «ντύνουν» με χρώμα σχολεία της πόλης

Τέσσερις νέες εντυπωσιακές τοιχογραφίες Ελλήνων και ξένων street artists, με κοινό θέμα το περιβάλλον, κοσμούν εδώ και λίγο καιρό ισάριθμα σχολεία της Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσίων τοιχογραφιών «From the roots to the sky» του Δήμου Αθηναίων

Μία πολύχρωμη σοφή κουκουβάγια, ένα υδάτινο τοπίο σε μπλε και πράσινο, ένα δεντρόσπιτο βγαλμένο από τα παραμύθια κι ένα πανέμορφο πτηνό μέσα σε ζωηρά χρώματα, συνθέτουν τις τέσσερις νέες τοιχογραφίες που κοσμούν εδώ και λίγο καιρό ισάριθμα σχολεία της Αθήνας. Και οι τέσσερις εντυπωσιακές δημιουργίες έχουν ως κοινό τους θέμα το περιβάλλον.

Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την ομάδα της Urban Act, έδωσε τη δυνατότητα σε ταλαντούχους Έλληνες και ξένους street artists να δημιουργήσουν εντυπωσιακά murals που αναδεικνύουν τη σύγχρονη τέχνη στον δημόσιο χώρο, ομορφαίνουν την πόλη και δίνουν χρώμα στο αστικό τοπίο, απομακρύνοντας το γκρίζο. Υλοποιώντας ένα πλέγμα καλλιτεχνικών έργων και δράσεων και αξιοποιώντας την προγραμματική για τον Πολιτισμό, ο δήμος στηρίζει τους καλλιτέχνες και ενδυναμώνει τη σχέση της Αθήνας με τις σύγχρονες μορφές τέχνης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr