Πριγκίπισσα Diana: 32 νέες επιστολές από τις μέρες του χωρισμού της - «Έχω γονατίσει»

Βγαίνουν σε δημοπρασία 32 επιστολές, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο δύσκολα περνούσε τη περίοδο του χωρισμού από τον Κάρολο

32 επιστολές της πριγκίπισσας Diana βγαίνουν σε δημοπρασία και αφορούν την περίοδο χωρισμού της με τον (βασιλιά, πλέον) Κάρολο. Με ειλικρίνεια η Diana μιλά για τη λύπη της σχετικά με το διαζύγιο, αφήνοντας αιχμές κατά της βασιλικής οικογένειας.

Princess Diana's Personal Letters to Friends During Divorce from Charles Being Auctioned for Charity https://t.co/zS48yOoIOL