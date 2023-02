Γρίπη των πτηνών: Θα είναι η επόμενη πανδημία στους ανθρώπους;

Γιατί οι επιστήμονες ανησυχούν για τα αυξανόμενα κρούσματα σε είδη θηλαστικών

Η γρίπη των πτηνών θα μπορούσε να είναι η επόμενη απειλητική πανδημία για τους ανθρώπους, προειδοποιούν οι ειδικοί. Το στέλεχος H5N1, βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, έχοντας μεταπηδήσει από πουλιά σε διάφορα θηλαστικά, πέρα από τα βιζόν: από αλεπούδες, χοίρους, αρκούδες, ασβούς και ρακούν, μέχρι θαλάσσιους ελέφαντες, δελφίνια, φώκιες, ενυδρίδες.

Η εξάπλωση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία καθώς βρίσκεται τώρα ένα βήμα πιο κοντά στην εξάπλωση στους ανθρώπους και θα μπορούσε να είναι η νέα πανδημία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH) έχει τώρα προειδοποιήσει ότι τα θηλαστικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «δοχεία ανάμειξης» για διαφορετικούς ιούς γρίπης, δυνητικά απελευθερώνοντας μια νέα παραλλαγή που θα μπορούσε να είναι καταστροφική και «πιο επιβλαβής» για τον άνθρωπο. Ωστόσο, τα ενθαρρυντικά στοιχεία είναι πως λιγότερα από 900 κρούσματα μεταξύ ανθρώπων έχουν εντοπιστεί από την πρώτη το 1997, επειδή δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων.

Από τα τέλη του 2021, τα κρούσματα γρίπης έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ενώ κορυφαίοι ειδικοί εξέφρασαν ανησυχίες ότι η παγκόσμια απάντηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να μην είναι έτοιμη. Έχει φτάσει σε νέες περιοχές και είχε «καταστροφικές επιπτώσεις» τόσο στην υγεία όσο και στην καλή διαβίωση των ζώων, δήλωσε χαρακτηριστικά o WOAH.

