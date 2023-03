Ο Bruce Willis στην πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με μετωποκροταφική άνοια

Η μετωποκροταφική άνοια επηρεάζει την κίνηση, την ισορροπία, την ομιλία αλλά και την επικοινωνία του ατόμου

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Bruce Willis στην πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια. Αυτή τη φορά ο Χολιγουντιανός ηθοποιός βρέθηκε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια και απόλαυσε τον καφέ του, παρέα με δυο φίλους του.

I think we’ve gotten enough pictures of Bruce over the years. Let’s let him retire in peace.https://t.co/8P27D8dw95