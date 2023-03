Bruce Willis: Η Demi Moore μένει πλέον μαζί του για να τον βοηθήσει με την κατάσταση της υγείας του

Μια σχέση που ξεκίνησε το 1987 και κρατά μέχρι σήμερα, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές

Από τότε που ο Bruce Willis διαγνώστηκε με αφασία και στη συνέχεια με μετωποκροταφική άνοια, πέρα από την 44χρονη σύζυγό του Emma Heming, έχει και στο πλευρό του και την Demi Moore, η οποία σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, φαίνεται να μένει μαζί με το ζευγάρι και την οικογένεια, προκειμένου να βοηθήσει τον γνωστό ηθοποιό.

H μετωποκροταφική άνοια ή αλλιώς, εκφύλιση (FTD) ανήκει σε μία ομάδα εγκεφαλικών παθήσεων με κύριο χαρακτηριστικό την ατροφία του μετωπιαίου ή/και κροταφικού λοβού του εγκεφάλου. Σε αυτήν την πάθηση συνήθως εμφανίζονται διαταραχές στην προσωπικότητα, τη συμπεριφορά, την ισορροπία, αλλά και την λεκτική ικανότητα του ατόμου.

Πριν από λίγες ήμερες μάλιστα, η σύζυγός του, η Emma- μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε, έκανε έκκληση στους παπαράτσι, προκειμένου να μην φωνάζουν, αλλά και να μην κυνηγούν τον ηθοποιό, όποτε τον συναντούν στο δρόμο.

Δίπλα στον Willis, όμως βρίσκεται και η πρώην σύζυγός του, η Demi Moore, με την οποία παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 1987 και απέκτησαν μαζί 3 κόρες. Τη Scout, τη Rumer και την Talulah. Ωστόσο το διάσημο ζευγάρι, ακολούθησε χωριστούς δρόμους το 2000, καταφέρνοντας να κρατήσει εξαιρετικές σχέσεις, αλλά και επικοινωνία. Στη συνέχεια ο ηθοποιός παντρεύτηκε τη νυν σύζυγό του, Emma Heming- με την οποία απέκτησε άλλες δυο κόρες. Την 8 ετών Evelyn Penn και τη 10 ετών Mabel Ray.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας μάλιστα, ολόκληρη η οικογένεια και οι δυο σύζυγοι του Willis, περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί, ενώ γιόρτασαν και τα φετινά Χριστούγεννα ως μια μεγάλη και μεικτή οικογένεια.

Όλα δείχνουν όμως πως η κατάσταση υγείας του Bruce, επιδεινώνεται, με την Moore να έχει σχεδόν εγκατασταθεί στο σπίτι του πρώην συζύγου της, προκειμένου να βοηθήσει με την κατάσταση της υγείας του.

«Η Demi μετακόμισε και δεν πρόκειται να φύγει μέχρι το τέλος», υποστήριξε μια πηγή του "The Radar". «Στην αρχή κανείς εκτός της οικογένειας δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς έκανε η Demi ζώντας με τον πρώην της και τη νέα του σύζυγο, αλλά τώρα όλα βγάζουν νόημα», αναφέρεται στην ίδια πηγή.

Εκπρόσωπος της Moore ισχυρίστηκε στο Radar ότι δεν έχει αποφασίσει να ζήσει με τον Willis και την Emma, αλλά δήλωσε ότι η ηθοποιός ουσιαστικά «δεν έφυγε ποτέ» από την οικογένεια του πρώην συζύγου της.

