Ο Στραγγαλιστής της Βοστώνης: Η νέα πρωτότυπη ταινία με την Keira Knightley, τώρα στο Disney+

Το εμπνευσμένο από αληθινά εγκλήματα, θρίλερ «Ο Στραγγαλιστής της Βοστώνης», με πρωταγωνιστές τους Keira Knightley, Carrie Coon, Alessandro Nivola και Chris Cooper είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney+

Η πρωτότυπη ταινία «Ο Στραγγαλιστής της Βοστώνης» από την 20th Century Studios και τον βραβευμένο σεναριογράφο και σκηνοθέτη Matt Ruskin, είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Keira Knightley (The Imitation Game, Pride & Prejudice), η υποψήφια για Emmy Carrie Coon (Fargo, The Gilded Age), οι Alessandro Nivola (Amsterdam), David Dastmalchian (Dune) και Morgan Spector (Homeland), ο υποψήφιος για Emmy Bill Camp (The Night Of, The Queen’s Gambit) και ο βραβευμένος με Όσκαρ Chris Cooper (Adaptation).

