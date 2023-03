10 λόγοι που το The Last of Us είναι η κορυφαία τηλεοπτική μεταφορά videogame

Η πρώτη σεζόν της πολυσυζητημένης σειράς “The Last Of Us”, που βασίστηκε στο ομότιτλο videogame, έριξε τίτλους τέλους με ένα συναρπαστικό φινάλε και εμείς αναρωτιόμαστε ποιοι είναι οι παράγοντες, που συντέλεσαν στην τεράστια επιτυχία της

Η πολυσυζητημένη σειρά του HBO “The Last Of Us”, που βασίστηκε στο ομότιτλο κορυφαίο videogame έριξε τίτλους τέλους την περασμένη Κυριακή, σπάζοντας ρεκόρ με 8.2 εκατομμύρια προβολές στην Αμερική.

Η σειρά διαδραματίζεται σε μία μετα-αποκαλυπτική Αμερική και ακολουθεί το ταξίδι του Joel Miller (Pedro Pascal), ενός σκληροτράχηλου λαθρέμπορου που λαμβάνει υπό την προστασία του την 14χρονη Ellie (Bella Ramsey), την τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας. Ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε έχει πληγεί εδώ και 20 χρόνια από μία παγκόσμια πανδημία (μύκητας Κόρντισεπς) και η Ellie είναι η μοναδική στον κόσμο με ανοσία.

Αυτή είναι η ιστορία που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές – πολλοί από τους οποίους μιλούν για την καλύτερη live-action μεταφορά βιντεοπαιχνιδιού. Τι είναι όμως αυτό που κάνει το The Last of Us να ξεχωρίζει τόσο από τις υπόλοιπες zombie apocalypse σειρές, αλλά και από παλαιότερες μεταφορές videogames; Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.