Donald Trump: Αναβάλλεται η πιθανή ποινική δίωξη εναντίον του

Επιμένει πως δεν διέπραξε «κανένα ποινικό αδίκημα» και μιλά ξανά για «κυνήγι μαγισσών» από τους δημοκρατικούς αντιπάλους του

Tον είδαμε να ουρλιάζει σε βίντεο, μετά την είδηση της επικείμενης σύλληψής του, και μετά τον οδυρμό του, τελικά μάθαμε πως αναβάλλεται η πιθανή ποινική δίωξη εναντίον του. Ο Donald Trump δεν συνελήφθη όπως περιμέναμε, σύμφωνα ακόμη και με τον ίδιο. Συγκεκριμένα, είχε εκτιμήσει ότι θα του ασκηθεί δίωξη και θα «συλληφθεί» την Τρίτη στο Manhattan για την υπόθεση της καταβολής 130.000 δολαρίων, λίγο καιρό πριν από την εκλογική του νίκη τον Νοέμβριο του 2016, σε μια πορνοστάρ, τη Stormy Daniels, προκειμένου όπως πιστεύεται να εξασφαλιστεί η σιωπή της για τις συνευρέσεις τους. Μάλιστα παρότρυνε τους οπαδούς του να «διαδηλώσουν».

Πάντως σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης ανέβαλε, πιθανόν ως την επόμενη εβδομάδα, την ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Trump. Ο 76χρονος δισεκατομμυριούχος ρεπουμπλικάνος, που ονειρεύεται να «ξανακερδίσει» τον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2024, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης για την υπόθεση της Daniels.

