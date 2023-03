Η Shakira μετακόμισε στο Μαϊάμι και έχει νέο πρόσωπο στη ζωή της

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια λέει το μεγάλο αντίο στην Ισπανία και φτιάχνει το μέλλον της στο Μαϊάμι

Αφού τα είπε, αφού ξέσπασε, έκλαψε, αφού προσπάθησε μάταια να βρει παρηγοριά στον ώμο της πεθεράς της -η οποία επίσης την πλήγωσε, η Shakira φαίνεται πως είναι έτοιμη να αλλάξει σελίδα στη ζωή της και να αφήσει πίσω της όσα την πλήγωσαν και όσους την πρόδωσαν. 11 χρόνια σχέσης, οικογένειας και γάμου ήταν αυτά, μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα και στην έντονη διαμάχη Shakira-Pique, που ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους τον Ιούνιο του 2022.

Τα όσα συνέβησαν μετά τον χωρισμό, τα γνωρίζουμε. Ένα τραγούδι άλλωστε, ήταν αρκετό για να φέρει αποκαλύψεις μιας ολόκληρης ζωής. Όμως αρκετά με το δράμα, ώρα για μια νέα αρχή. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα η Shakira μετακόμισε οριστικά στο Μαϊάμι και φαίνεται πως είναι σε νέα σχέση εδώ και μερικούς μήνες.

Shakira Dating New Man After Split From Gerard Pique - Report



Colombian singer, Shakira, is said to have found love with a new man in Miami after splitting from her ex-partner, Gerard Pique.



Shakira is relocating to Florida after reaching a child custody agreement pic.twitter.com/UScy8LeTr2