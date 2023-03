Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν πίνεις πάνω από έναν καφέ τη μέρα

Η καφεΐνη είναι μια χημική διεγερτική ουσία που μπλοκάρει τους υποδοχείς του εγκεφάλου, οι οποίοι οδηγούν σε κόπωση κι εξάντληση

Ίσως δεν υπάρχει ωραιότερη αίσθηση από το να ξυπνάς το πρωί και να απολαμβάνεις τον πρωινό σου καφέ. Και φυσικά όσους ακολουθούν μες στη μέρα. Εκτός από τη γεύση του που δρα σαν αγχολυτικό και σου προσφέρει το απαραίτητο boost, ο καφές επηρεάζει σύμφωνα με τους ειδικούς, τη συνολική σου ευεξία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Food and Drug Administration (FDA), αν πίνεις πάνω από 5 καφέδες τη μέρα, καλύτερα να το ξανασκεφτείς καθώς τότε μιλάμε πλέον για εθισμό στην καφεΐνη.

Ακολουθούν 7 πράγματα που συμβαίνουν στον οργανισμό σου, έχοντας τελειώσει τον πρώτο καφέ της ημέρας κι έχεις περάσει στους επόμενους.

Η καφεΐνη δίνει πράγματι το απαραίτητο "boost" στον οργανισμό. Σύμφωνα με τη διατροφολόγο στο Miami της Florida, Roxana Ehsani: «Η καφεΐνη είναι μια χημική διεγερτική ουσία που μπλοκάρει τους υποδοχείς του εγκεφάλου, οι οποίοι οδηγούν σε κόπωση κι εξάντληση. Τροφοδοτεί το νευρικό σύστημα με τέτοιο τρόπο που αυξάνει την εγρήγορση, όπως και τα επίπεδα συγκέντρωσης και ενέργειας». Αυτό βοηθάει να είμαστε πιο παραγωγικοί στη δουλειά ή στη μελέτη.

Αν έχεις διάφορα θέματα με το συκώτι, τότε ένας extra καφές θα σου προσφέρει ασπίδα προστασίας. «Ο καφές έχει θετική επίδραση στην υγεία του συκωτιού και ειδικά στα άτομα με ηπατίτιδα Β' και Γ' ή κάποια πάθηση που συνδέεται με προβλήματα αλκοολισμού», εξηγεί η διαιτολόγος σε κλινική του Cleveland, Kayla Kopp.

Τα συστατικά και οι φυτικές ενώσεις του καφέ δείχνουν ότι προλαμβάνουν τη δημιουργία κύστεων στο συκώτι όπως και τη συσσώρευση του σωματικού λίπους. «Μελέτη δείχνει ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί, καταναλώνοντας πάνω από δύο καφέδες τη μέρα», περιγράφει η ειδικός.

Δεδομένου ότι η καφεΐνη είναι διουρητική, μερικοί καφέδες τη μέρα μπορούν να σου προσφέρουν την πολυπόθητη ενυδάτωση σε συνδυασμό πάντα με άφθονο νερό. O καφές ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες σου για υγρά έτσι μετά την κατανάλωσή του, θα χρειαστεί να πας πολλές φορές στο μπάνιο.

