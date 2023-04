Ο Harry Potter θα γίνει τηλεοπτική σειρά από το HBO Max

Στο νέο project θα συμμετέχει και η J.K. Rowling

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η εταιρεία παραγωγής Warner Bros Discovery, φαίνεται ότι ετοιμάζεται να κλείσει μια μεγάλη συμφωνία, προκειμένου να φέρει στις οθόνες μας την τηλεοπτική σειρά του Harry Potter.

WB is in discussions to make an HBO Max show based off of the Harry Potter book series featuring a new cast. Each book/year is reportedly being considered for one season each. https://t.co/arbWcWylLr pic.twitter.com/rKvRXDnIYR