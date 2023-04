Η Moderna υπόσχεται εμβόλια για τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως το 2030

Η αισιόδοξη ανακοίνωση έγινε από τον chief medical officer της Moderna, Dr Paul Burton

Σύμφωνα με τον chief medical officer της Moderna, Dr Paul Burton, αναμένεται να κυκλοφορήσουν εμβόλια mRNA για καρκίνους και καρδιαγγειακά νοσήματα μέχρι το τέλος της δεκαετίας, κι αυτό είναι κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η εταιρεία του, θα είναι σε θέση να παρουσιάσει εμβόλια για καρκίνους, καρδιαγγειακά και αυτοάνοσα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και οπωσδήποτε έως το 2030 θα έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους στο ευρύ κοινό.

Τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ειδικοί επισημαίνουν επιτεύχθηκε πρόοδος που αντιστοιχεί σε μία δεκαετία σε αυτό τον τομέα, χάρη στην επιτυχία του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

«Οι προοπτικές είναι τεράστιες», σύμφωνα με τον ίδιο και αυτό προσφέρει ανακούφιση σε χιλιάδες ασθενείς

Cancer and heart disease vaccines ‘ready by end of the decade’ https://t.co/7rDMA4j4DK