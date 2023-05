Vanguard: It's a festival, a project, a gathering - Μια μεγάλη γιορτή τέχνης στο Ρομάντσο

Στις 26, 27 και 28 Μαΐου, το Ρομάντσο θα φιλοξενήσει το πρώτο Vanguard Festival

Μία γιορτή τέχνης με συναυλίες, εκθέσεις εικαστικών/έργων τέχνης, performances χορού, παραστάσεις Stand Up και κινηματογραφικές προβολές θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 26 - 27 -28 Μαΐου στο Ρομάντσο, στο πλαίσιο του πρώτου Vanguard. Προσωπικά project (μουσικής, χορού, εικαστικών), αυτοσχεδιασμοί, παραστάσεις, προβολές και εκθέσεις επιλέχθηκαν με στόχο να αναδείξουν το «χρώμα» και την ιδιοσυγκρασία των συντελεστών.

Το Σάββατο και την Κυριακή, το υπόγειο θα είναι γεμάτο πάγκους με comics και illustrations από νωρίς το μεσημέρι, εώς το βράδυ. Κατά την διάρκεια αυτών των ημερών, μάλιστα, θα δημιουργηθεί ένα κόμικ από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και το κοινό αυτοσχεδιαστικά, με απόλυτη ελευθερία στην φαντασία των δημιουργών του. Η μουσική θα χωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες: λάηβ μουσικά σχήματα και dj set ηλεκτρονικής μουσικής. Την Παρασκευή 26/5, το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη θα παρουσιάσει την ξεχωριστή του προσέγγιση απέναντι στην τζαζ με στοιχεία παραδοσιακών ήχων και το “MOb Trio”, το οποίο συνδυάζει το τζαζ είδος με ήχους ηλεκτρονικής μουσικής και punk θα παίξει υλικό από τον πρώτο δίσκο τους, που μόλις κυκλοφόρησε. Το Σάββατο 27/5 οι “Rudy Roots” θα έχουν μίαμιση ώρα για να ξεδιπλώσουν όλα τα στοιχεία τους που δεν είναι άλλο από μία μίξη Hip Hop, Jazz, αλλά και ελληνικών στοιχείων, διατηρώντας στον πυρήνα του τον L.A. ήχο. Το ξεχωριστό project της Χαρούλας Τσαλπαρά με τίτλο “Ανάδυση” είναι ένα μουσικό κολαζ δώδεκα σπονδυλωτών κειμένων, τα οποία θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Αντώνης Γκρίτσης, Δανάη Λουκάκη και Μαρία Χάνου. Νωρίτερα, το απόγευμα, το ακουστικό σχήμα “Rev/Ohm” θα παίξει πάνω σε έργα σύγχρονης μουσικής για κοντραμπάσο, κλαρινέτο και κιθάρα.

Μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και του Σαββάτου θα γίνουν τα dj sets των Unickue, Cosmic Synonym, Bakerman, Khrem και Hypermedium στο προσωπικό τους στυλ, καθώς και το ιδιαίτερο λαηβ ηλεκτρονικό σετ της Flugen.

Όσον αφορά τα εικαστικά, ο κύριος όγκος θα αποτελεί εκθέματα στον εκθεσιακό χώρο του 1ου ορόφου (με ορισμένα διάσπαρτα και στους υπόλοιπους χώρους). Η έκθεση “Eftychís Σynkyría” αποτελεί την ένωση όλων των ελεύθερων πνευμάτων που εκφράζονται και αγκαλιάζονται, σε μία εποχή που ο πολιτισμός βάλλεται, αλλά την ίδια στιγμή ενώνει τις δυνάμεις του και βροντοφωνάζει “παρών”. Η μικτή αυτή καλλιτεχνική δράση συνδέει installations, video art, new media, street art και εικαστικά έργα, δίνοντας τον λόγο στην “εμπροσθοφυλακή” του δημιουργικού χώρου, ανατρέποντας τις συμβάσεις και στηρίζοντας η μία τέχνη την άλλη. Δένοντας τα όλα, μία γραμμή εξιστόρησης της πρακτικής της έντυπης αφίσας, θα συνδέει όλους τους ορόφους του Ρομάντσου, προσκαλώντας το κοινό να την διαβεί και να τους εξερευνήσει.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εικαστικά και συνδυαστικά performances και τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ. Θα καταμετρηθούν φακές, θα δούμε πόσο αργά μπορεί να περπατήσει ένα άτομο και τι επίδραση έχει αυτό, θα βάψουμε μία πόρτα, θα κολλήσουμε stickers και θα σχεδιάσουμε πάνω τους, θα συνδυάσουμε κάρτες και θα δούμε ένα εικαστικό έργο να φτιάχνεται μπροστά μας σε real time.

Η τέχνη του χορού θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις δράσεις, οι τρεις εκ των οποίων θα είναι συνδυαστικές με ένα ακόμη πεδίο τέχνης. Την Παρασκευή 26/5, η Ειρήνη Αποστολάτου και η Λαμπρινή Γκόλια θα χορέψουν αυτοσχεδιαστικά στο υπόγειο υπό τους ήχους του τσέλου της Βάλιας Γκουρνέλου και το Σάββατο 27/5 θα γίνουν, παράλληλα, δύο χορευτικά δρώμενα, το ένα με μουσική και το άλλο με εικαστικά. Μέσω ενός αυτοσχεδιαστικού διαλόγου, η Μαρίνα Τσαπέκου και ο ουτίστας Θωμάς Μελετέας θα εξερευνήσουν ισορροπίες και ανισορροπίες μεταξύ χώρου και χρόνου, τάξης και χάους, κίνησης και ήχου, ενώ στην ταράτσα η Άννα Ανουσάκη θα χορέψει όσο ο Βασίλης Καβουρίδης θα ζωγραφίζει. Η τέταρτη δράση χορού θα γίνει την Κυριακή 28/5 στο ισόγειο από το τρομερό ντουέτο της Δανάης Δημητριάδη και του Διονύση Αλαμάνου (Δανάη & Διονύσιος) στο χαρακτηριστικό και αναγνωρίσιμο intimate ύφος τους.

Μέσα σε όλα, θα γίνει και Stand Up: Το Σάββατο 26/5, θα πραγματοποιηθεί μία παράσταση stand up comedy με τους Στέλιο Ανατολίτη, Χάρη Νταρζάνο και Θοδωρή Αδαμάκο και, στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό με θέμα την εργασιακή πραγματικότητα στον χώρο του stand up comedy, ενώ την Κυριακή 28/5 θα γίνει μια παράσταση με τις Ήρα Κατσούδα, Δήμητρα Νικητέα και Ειρήνη Ξυγκάκη και, στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια ανοιχτή συζήτηση για το γυναικείο ζήτημα στην κωμωδία, δυσκολίες ή και προτερήματα που οφείλονται στο φύλο, την ανάγκη για γυναικεία οπτική στην κωμωδία αυτή τη στιγμή Ελλάδα.

Τέλος, το βράδυ της Κυριακής θα πραγματοποιηθούν προβολές ταινιών στην ταράτσα από Έλληνες δημιουργούς, μία εκ των οποίων θα έχει γυριστεί κατά τη διάρκεια του τριημέρου από το εργαστήρι κινηματογράφου που θα διεξαχθεί στον χώρο του Ρομάντσου, υπό την καθοδήγηση του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, του Δημήτρη Αμελαδιώτη και του Γιώργου Ευθυμίου.

LINE UP

Λάηβ Μουσική

Βάλια Γκουρνέλου / Παρασκευή - 20:30

Harris Lambrakis Quartet / Παρασκευή - 21:30

MΟb Trio / Παρασκευή - 22:45

Θωμάς Μελετέας/ Σάββατο - 17:00

Rev/Ohm / Σάββατο - 18:10

Χαρούλα Τσαλπαρά (+ Αντώνης Γκρίτσης, Δανάη Λουκάκη, Μαρία Χάνου) / Σάββατο - 21:30

Rudy Roots / Σάββατο - 23:00

Ηλεκτρονική Μουσική

Flugen/ Παρασκευή - 00:00

Synonym Cosmic / Παρασκευή - 01:00

Unickue/ Παρασκευή - 03:00

Bakerman / Σάββατο - 00:30

Khmer / Σάββατο - 03:00

Hypermedium / Σάββατο - 04:00

Stand Up Comedy

Στέλιος Ανατολίτης / Σάββατο - 19:15

Χαρης Νταρζάνος / Σάββατο - 19:15

Θοδωρής Αδαμάκος/ Σάββατο - 19:15

Ήρα Κατσούδα / Κυριακή - 19:00

Ειρήνη Ξυγκάκη / Κυριακή - 19:00

Δήμητρα Νικητέα/ Κυριακή - 19:00

Comics/illustrations

Νίκος Σκαμάγκας / This Scum Is An Artist

Blessed

Kamaris

Παύλος Πιτούλιας

Sibylla - Κατερίνα Αγνάντη

de.Skarmou - Στέλιος Σκαρμούτσος

Sebere

Rosie

Ρομπέρτα Γιαϊτζόγλου Watkinson

Αναστασία Δαφερέα

Αλεξία Λουγιάκη

Κώστας Στεργίου

Κάλλη Ντολτσέτη

Manolo - Μανώλης Ζουλάκης

Εικαστικά

Curating

Kroma Art Magazine

Γιάννης Σπανούδης

Exhibition

Δημήτρης Αγαθόπουλος

Γιώργος Ανδρούτσος

Λευκοθέα Αρβανιτάκη

Ειρήνη Βαζούκου

Μαρία Βύρρα

Βασίλης Γεροντάκος

Παναγιώτης Γκρίτζος

Σοφία Δαλαμάγκα

Βερονίκη Δαμιανίδου

Γιάννης Δημουλάς

Ειρήνη Ζαΐμη

Νίκος Κατσαμπάνης

Μαριάννα Κατσουλίδη

Φαίδρα Κρέσπη

Μάκης Κυριακόπουλος

Δημήτρης Λάμπρου

Ειρήνη Λιάσκου

Φάνης Λογοθέτης

Άνθια Μέγα Χαβρέ

Λαμπρινή Μποβιάτσου

Βάλια Μπούμπα - GraphiCat

Δέσποινα Πανταζή

Δημήτρης Πανταζής

PaperMan

Αχιλλέας Πιστώνης

Γιάννης Στεμπίλης

Αριστέα Σφακιανάκη

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Ελευθερία Χριστάκη

Αναστασία Χρυσανθοπούλου

Μαρία Χρυσοχοΐδου

Performances

Παντελής Βλασίου / Παρασκευή - 20:00

Sticker Bombers (Pixel Love Project, SoraFac, chubbie-bunnie, chernobello) / Παρασκευή - 20:00

Πωλίνα Παπανικολάου / Παρασκευή - 20:00

Βιλελμίνη Ανδριώτη / Σάββατο - 17:30

Βασίλης Καβουρίδης / Σάββατο, Κυριακή - 20:00, 19:00

Ειρήνη Λιάσκου / Σάββατο, Κυριακή - 20:00, 17:00

Φοίβη Ψευδού / Κυριακή - 16:30

Κατερίνα Τσώλου / Κυριακή -17:00

Χορός

Λαμπρινή Γκόλια / Παρασκευή - 20:30

Ειρήνη Αποστολάτου/ Παρασκευή - 20:30

Μαρίνα Τσαπέκου / Σάββατο - 17:00

Άννα Ανουσάκη / Σάββατο, Κυριακή - 20:00, 19:00

Δανάη Δημητριάδη & Διονύσιος Αλαμάνος / Κυριακή - 18:15

Κινηματογράφος

Παναγιώτης Ευαγγελίδης / ΠΣΚ (Workshop)

Δημήτρης Αμελαδιώτης/ ΠΣΚ (Workshop)

Γιώργος Ευθυμίου / ΠΣΚ (Workshop)

Pugnant Film Series / Κυριακή (Προβολές) - 21:15