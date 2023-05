Μακελειό στο Texas: Ο δράστης υμνούσε τον Hitler και έκανε νεοναζιστικές αναρτήσεις

O 33χρονος Mauricio Garcia ήταν ο δράστης πίσω από την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 8 άτομα στο Texas

Με διαφορά λίγων ωρών, σημειώθηκαν δύο διαδοχικά μακελειά στο Texas. Στο πρώτο, ο 33χρονος δράστης, Mauricio Garcia άνοιξε πυρ με τουφέκι εφόδου σε εκπτωτικό κέντρο της πόλης Allen κοντά στο Dallas, δολοφονώντας οκτώ άτομα πριν σκοτωθεί κι ο ίδιος από αστυνομικό. Τρεις ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στη δεύτερη επίθεση, χθες το πρωί, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς που περίμεναν το λεωφορείο μπροστά από κέντρο φιλοξενίας μεταναστών και αστέγων, στην πόλη Brownsville, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

Όπως αποκαλύπτεται τώρα, ο δράστης της πρώτης επίθεσης είχε σχέσεις με τη νεοναζιστική ιδεολογία και ήταν υπέρμαχος της ανωτερότητας της λευκής φυλής. Όπως μεταδόθηκε στα μέσα, ο άνδρας υμνούσε τον Hitler και έγραφε αναρτήσεις εναντίον των γυναικών και των φυλετικών μειονοτήτων. Ο Garcia είχε κάνει μάλιστα πολλές αναρτήσεις στα social media, στις οποίες υμνούσε τον Hitler, κάνοντας νεοναζιστικές τοποθετήσεις.

