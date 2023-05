Selena Gomez: Έντονος διαπληκτισμός στη συναυλία της Beyonce - Ο λόγος που έγινε έξαλλη

Σπάνια έκρηξη θυμού από τη διάσημη τραγουδίστρια

Όλα αυτά τα χρόνια που η Selena Gomez βρίσκεται στη διεθνή σκηνή (και είναι αρκετά), έχει αποδείξει την ευγενική, ήρεμη και ανθρώπινη προσωπικότητα της. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές όπου έχει αναφερθεί στην προσπάθειά της να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο και πιο συμπονετικό, μέσα από την επιρροή που έχει στο κοινό.



Σχεδόν ποτέ δεν την έχουμε δει να θυμώνει, να φωνάζει, και πόσο μάλλον να τσακώνεται. Ήρθε όμως και αυτή η στιγμή, που όπως φαίνεται κάποιος την έβγαλε εκτός εαυτού -άνθρωπος είναι και αυτή.



Συγκεκριμένα η Gomez βρέθηκε στο Παρίσι για τη συναυλία της Beyonce. Φτάνοντας όμως, φάνηκε αναστατωμένη, προβληματισμένη και έπειτα άρχισε να φωνάζει σε έναν φύλακα. Ο τσακωμός τράβηξε την προσοχή πολλών παρευρισκόμενων, με κάποιους να σπεύδουν να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

📹 A security guard violently pushed a fan who was trying to meet Selena Gomez at Beyoncé #RenaissanceWorldTour and Selena got upset at what security did. 5/26/23 pic.twitter.com/JOjc4ADwo4