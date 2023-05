THIS SUMMER, WE PALOMA with Don Julio tequila: Τα μαγαζιά που το γιορτάζουν

Το Don Julio Paloma Roadshow επισκέπτεται κορυφαία bars & high energy restaurants της Αθήνας & Θεσσαλονίκης από 30 Μαΐου έως 11 Ιουλίου για να τιμήσει το πιο iconic, καλοκαιρινό cocktail, την Paloma με Don Julio tequila

Η μεξικάνικη κουλτούρα που χαρακτηρίζει την Don Julio tequila, από τη στιγμή της δημιουργίας της έως και σήμερα, συντροφεύει τα αγαπημένα moments του καλοκαιριού όπου κι αν είμαστε – από τα after work drinks, τις εξόδους σε clubs της πόλης ή στον πολυπόθητο προορισμό των φετινών διακοπών, μέχρι τις χαλαρές βραδιές με φίλους για Mexican dishes. Ένα spirit που συνοδεύει τις γαστρονομικές στιγμές, αλλά κι εκείνες της διασκέδασης σε πιο upbeat ρυθμούς.

Η ιστορία αυτής της μοναδικής tequila είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον ιδρυτή της, τον Don Julio González και με αυτό που όριζε τη ζωή του: το πάθος για ό,τι έκανε. Αυτό το πάθος ενέπνευσε τη δημιουργία της πρώτης εκλεκτής tequila, της Don Julio.

Διαμένοντας στην πατρίδα του, στο Jalisco, ίδρυσε ένα αποστακτήριο, όπου οι επόμενες γενιές θα εργαζόταν με πάθος για την ποιότητα και τη δεξιοτεχνία, αναβιώνοντας το πάθος ενός ανθρώπου που έφερε την επανάσταση στην tequila για πάντα.

Συνώνυμη της αγάπης για τη δημιουργία και την τέχνη, η No1 super premium tequila Don Julio προορίζεται γι’ αυτούς που ξέρουν να απολαμβάνουν τη ζωή τους, με πάθος για ό,τι καταπιάνονται, εμπνέονται, αγαπούν και αφοσιώνονται ολοκληρωτικά σε μια τέχνη, σε ένα σκοπό, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε ο δημιουργός της. Για όλους εκείνους που μοιράζονται ακριβώς το ίδιο πάθος για τη ζωή και βρίσκουν πάντα τον τρόπο να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Don Julio Paloma Roadshow – 20 σταθμοί σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Φέτος απολαύστε την Paloma, ένα μοναδικό cocktail με μια εκλεκτή premium tequila, την Don Julio και μπείτε στα μεξικάνικα μονοπάτια του Don Julio González

Αναζητήστε την παραδοσιακή Don Julio Paloma αλλά και τις πλούσιες

παραλλαγές της, στους σταθμούς του Don Julio Paloma Roadshow

και απολαύστε DJ sets, live bands, Tulum makeup & hair styling,

arts & crafts και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

30/5 Nalu 31/5 Blue bird 2/6 Rockfellas 6/6 Recipe 8/6 Libertine Drinkery 9-10/6 Athens Cocktail Festival 12/6 Loco 14/6 Draxmi 16/6 Istioploikos 18/6 Bar in front of the Bar 22/6 Hibou (SKG) 24/6 Les Zazous (SKG) 28/6 Whope 30/6 Forget About it 2/7 DOT 5/7 Upupa Epops 7/7 Theory 9/7 Balthazar 11/7 Salvador

Paloma με βάση την Don Julio Blanco

Η αγάπη για την Paloma, το πιο δημοφιλές cocktail με βάση την tequila στο Μεξικό, συντροφεύει τα summer moments των διακοπών και κάθε καλοκαιρινής εξόδου στην πόλη. Η Don Julio Blanco αποτελείται από 100% μπλε αγαύη διαλεγμένη στο χέρι, διπλής απόσταξης και αποτελεί τη βάση για την παραγωγή των άλλων παραλλαγών Don Julio. H επίγευσή της είναι διαρκής με καθαρές φρέσκιες βοτανικές νότες και κάποια στοιχεία μαύρου πιπεριού. Ξεχωρίζει για τα αρώματα πιπεριού, με νότες ορυκτότητας και εσπεριδοειδή, όπως lime & ροζ grapefruit.

Πως να δημιουργήσετε την παραδοσιακή Don Julio Paloma

Bήμα 1

Αναμειγνύετε:

50ml tequila Don Julio Blanco

10ml σιρόπι αγαύης

Βήμα 2

Προσθέτετε πάγο

Βήμα 3

Προσθέτετε 10 ml φρέσκο χυμό λάιμ & ανακινείτε

Βήμα 4

Συμπληρώνετε γκρέιπφρουτ σόδα

Βήμα 5

Τέλος, γαρνίρετε με μια φέτα γκρέιπφρουτ & αλάτι