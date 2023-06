Studio Ghibli: Η τελευταία ταινία του Χαγιάο Μιγιαζάκι θα κυκλοφορήσει χωρίς trailer και promo

Μοναδική προωθητική ενέργεια για την τελευταία ταινία του ιδρυτή του Studio Ghibli, “How do you live?” θα αποτελέσει η αφίσα της ταινίας.

Δέκα χρόνια μετά το The Wind Rises και την τότε συνταξιοδότηση του, ο Χαγιάο Μιγιαζάκι επιστρέφει στα σκηνοθετικά του καθήκοντα με μια – πράγματι τελευταία αυτή τη φορά – ταινία, με τίτλο “How Do You Live?” και το διάσημο ιαπωνικό στούντιο, Studio Ghibli μόλις έκανε γνωστό ότι δεν θα κάνει καθόλου διαφήμιση για την ταινία του συνιδρυτή της.

Η ταινία είναι βασισμένη στη νουβέλα του Genzaburo Yoshino με τίτλο “How Do You Live?” (Πως ζεις;), η οποία εκδόθηκε το 1937.

Το βιβλίο, αφορά ένα αγόρι από το Τόκιο, το οποίο αντιμετωπίζει τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του και ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε αναφέρει στους New York Times πως αποτελεί ένα από τα αγαπημένα βιβλία των παιδικών του χρόνων.

