Donald Trump: Δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους

Η ομιλία μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων

O Donald Trump, φυσικά δήλωσε αθώος στο δικαστήριο του Miami όπου του απαγγέλθηκαν 37 κατηγορίες, σχετικά με την κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων. Η απόφαση ήταν τελικά να αφεθεί ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί να επικοινωνεί με πιθανούς μάρτυρες στην υπόθεση. Το δικαστήριο έκρινε πως δεν είναι ύποπτος φυγής, παρότι έχει στη διάθεσή του ιδιωτικό αεροσκάφος. «Αναμφίβολα δηλώνουμε αθώοι», είπε ο συνήγορός του Todd Blanche κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που δεν μεταδόθηκε απευθείας, αφού δεν επιτράπηκαν οι κάμερες τηλεοπτικών συνεργείων.

Former US President Donald Trump leaves court after not guilty plea Live updates ⬇️

Ο πρώην πρόεδρος μετέβη νωρίτερα σε δικαστήριο του Miami για να του απαγγελθούν κατηγορίες επειδή είχε στην κατοχή του, παρανόμως, διαβαθμισμένα έγγραφα, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Ακόμα, είπε ψέματα σε αξιωματούχους που επιχείρησαν να τα ανακτήσουν.

'I'm an innocent man,' Trump says.



Donald Trump has been charged with seven counts in a fresh indictment - including retaining classified government documents. The former US president claims the case is a "hoax".



