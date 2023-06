ΗΠΑ: Ο Donald Trump έκρυβε απόρρητα έγγραφα για πυρηνικά στην τουαλέτα του Mar-A-Lago

Σύμφωνα με το 49 σελίδων κατηγορητήριο, φέρεται να κρατούσε παράνομα διάφορα αρχεία, τα οποία εμπεριείχαν λεπτομέρειες για τα προγράμματα πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, καθώς ακόμα και έγγραφα στα οποία αποτυπώνονταν τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για στρατιωτικές επιθέσεις

Πριν λίγες μέρες, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ενημέρωσαν τους δικηγόρους του Donald Trump, πως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι προσωπικά στόχος έρευνας για τη διαχείριση των αρχείων του Λευκού Οίκου, πάνω απ’ όλα εγγράφων διαβαθμισμένων ως απορρήτων, συμπεριλαμβανομένων του CNN και των New York Times.

Μετά τις κατηγορίες που τον θέλουν να πήρε τα μυστικά έγγραφα και να τα έκρυψε στην έπαυλή του στο Mar-A-Lago, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε τώρα στη δημοσιότητα έξι φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν κούτες με έγγραφα σε διάφορα μέρη του σπιτιού του.

Boxes in the bathroom, boxes on stage: Pictures from Trump charges https://t.co/eKRfWdFgwu

O Donald Trump, σύμφωνα με το 49 σελίδων κατηγορητήριο, φέρεται να κρατούσε παράνομα διάφορα αρχεία, τα οποία εμπεριείχαν λεπτομέρειες για τα προγράμματα πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, τα πιθανά τρωτά σημεία της χώρας αλλά και των συμμάχων αυτής, καθώς ακόμα και έγγραφα στα οποία αποτυπώνονταν τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για στρατιωτικές επιθέσεις.

Former President Donald Trump allegedly kept classified documents at various places in his Mar-a-Lago resort, including a public ballroom, bathroom and a bedroom https://t.co/7zCuHVKpQi pic.twitter.com/UCSjkSgPUy