Ο Antonio Gutteres για το ναυάγιο στην Πύλο: «Κάθε άτομο που αναζητά μια καλύτερη ζωή, αξίζει ασφάλεια και αξιοπρέπεια»

Εν όψει των δραματικών εξελίξεων που εκτυλίσσονται αυτές τις ώρες, στην Πύλο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Antonio Gutteres, έκανε ανάρτηση για το πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες, χαρακτηρίζοντάς το «φρικτό».

«Ένα ακόμη φρικτό ναυάγιο στη Μεσόγειο, αυτή τη φορά κοντά στην Ελλάδα, στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. «Όπως έχω ξαναπεί κάθε άτομο που αναζητά μια καλύτερη ζωή, αξίζει ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Another horrific shipwreck in the Mediterranean - this time near Greece - has claimed the lives of scores of people.



As I’ve said before - every person searching for a better life deserves safety & dignity.