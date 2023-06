Ο Nils Frahm έρχεται στο Ηρώδειο για να σου δείξει τι συμβαίνει όταν το πιάνο συναντά την ηλεκτρονική μουσική

Στις 23 Ιουνίου, στις 21:00, σε περιμένει μία ξεχωριστή μουσική εμπειρία στο Ηρώδειο

Έστω ότι, μία μέρα, έρχεται κάποιος και σου ζητά να ορίσεις, με όποιον τρόπο πιστεύεις, τον χώρο μεταξύ ηλεκτρονικής και κλασικής μουσικής. Το πιθανότερο είναι να απαντήσεις με δύο λέξεις: Nils Frahm. O πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός από το Βερολίνο που, παρά την αντισυμβατική του προσέγγιση, κάνει το πιάνο να ακούγεται οικείο, με το ατμοσφαιρικό του ύφος, τώρα έρχεται στο Ηρώδειο, για μία συναυλία, στις 23 Ιουνίου.

Σε συνέχεια των πρώτων έργων του για σόλο πιάνο και ενός δίσκου σε συνεργασία με την τσελίστρια Anne Müller, το άλμπουμ του με τίτλο Felt, που αποτέλεσε την επανάσταση, κυκλοφόρησε από την Erased Tapes Records το 2011. Δύο χρόνια αργότερα και μετά από μεγάλες περιοδείες, ο Frahm επέστρεψε και απέσπασε την αναγνώριση των κριτικών με το άλμπουμ Spaces, εκφράζοντας την αγάπη του για τον πειραματισμό και ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των θαυμαστών του για έναν δίσκο που να αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτό που βιώνουν κατά τη διάρκεια των live εμφανίσεών του.

Το 2015, εγκαινίασε την Piano Day, έναν επίσημο παγκόσμιο οργανισμό που δημιουργήθηκε με τους στενότερους φίλους του για να γιορτάσει το πιάνο μέσω διαφόρων καινοτόμων, σχετικών με το πιάνο έργων και συναυλιών σε όλο τον κόσμο. Την ίδια χρονιά, η πρώτη κυκλοφορία κινηματογραφικής μουσικής του, Music For The Motion Picture Victoria που γράφτηκε για την ταινία μεγάλου μήκους one-take του Sebastian Schipper, κέρδισε το αξιόλογο Γερμανικό Βραβείο Κινηματογράφου για το καλύτερο soundtrack. Άλλες κινηματογραφικές δουλειές του περιλαμβάνουν μια συνεργατική μουσική με τον Woodkid για το Ellis, μια ταινία μικρού μήκους του Γάλλου καλλιτέχνη JR με τον Robert De Niro, καθώς και συνεισφορές στην ταινία Ad Astra του James Gray με τον Brad Pitt και στο Manifesto του Julian Rosefeldt με την Cate Blanchett.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του All Melody το 2018, ο Frahm ταξίδεψε το live show του σε όλο τον κόσμο σε μια διετή περιοδεία, με περισσότερες από 180 sold out εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων το Brooklyn Steel της Νέας Υόρκης, το Le Trianon στο Παρίσι, το Disney Hall του LA, η Όπερα του Σίδνεϊ και το διάσημο Saal 1 στο Funkhaus του Βερολίνου. Τον Δεκέμβριο του 2020, κυκλοφόρησε η ταινία συναυλιών Tripping with Nils Frahm, προσπαθώντας να παγώσει μια στιγμή αυτού του ταξιδιού και να αποτυπώσει τις συναυλίες του σε εικόνα και ήχο. Η ταινία είναι παραγωγή της εταιρείας δισκογραφικής και παραγωγής LEITER, σε συνεργασία με την Plan B Entertainment.

Τα υπόλοιπα, τα ξέρεις. Κι αν θέλεις να τον ακούσεις από κοντά, έχεις την ευκαιρία - κλείσε το εισιτήριό σου εδώ, άμεσα.