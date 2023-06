Ινδία: Τουλάχιστον 96 θάνατοι από μαζικό κύμα καύσωνα

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι ηλικιωμένοι

Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο από τις πιο πολυπληθείς περιοχές της Ινδίας τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω ενός μαζικού κύματος καύσωνα. Συγκεκριμένα, οι θερμοκρασίες στις δύο περιφέρειες των Uttar Pradesh και Bihar της χώρας έχουν φτάσει τους 42 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ευπαθών ομάδων.

Στην Uttar Pradesh, όπου ο αριθμός των θανόντων έχει φτάσει τους 52, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άτομα άνω των 60 ατόμων με υποκείμενα νοσήματα. Όλες οι περιπτώσεις καταγράφησαν στην επαρχία της Ballia.

54 deaths in UP, 42 in Bihar in 3 days as heatwave sweeps north & east India



The deaths in UP prompted authorities to warn senior citizens and others suffering from various health conditions to stay indoors during daytime.https://t.co/AJGqS8Q38R