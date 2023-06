Παιχνίδια της μοίρας: Η σύζυγος του CEO της Oceangate είναι δισέγγονη ζευγαριού που είχε πνιγεί στον Τιτανικό

H τραγική ιστορία του ζευγαριού που πνίγηκε στον Τιτανικό και η σύνδεση του με τον εξαφανισμένο υποβρύχιο

H αντίστροφη μέτρηση δυστυχώς έχει ξεκινήσει για το εξαφανισμένο, τουριστικό υποβρύχιο Titan από την Ocean Gate, το οποίο έχασε κάθε επαφή με τον «μητρικό σταθμό», ύστερα από μια ώρα μετά την καταβύθιση του. Μέχρι και σήμερα Πέμπτη, το πλήρωμα των 5 ατόμων μπορεί να έχει οξυγόνο για λίγες ακόμη ώρες. Συγκεκριμένα υπολογίζεται πως μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θα έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα οξυγόνου που είχε το υποβρύχιο.



Έτσι λοιπόν η αγωνία κορυφώνεται τόσο για το κοινό, όσο και για την Wendy Rush, σύζυγο του CEO της εταιρείας Oceangate, ο οποίος βρισκόταν στο πλήρωμα του εξαφανισμένου υποβρυχίου. Το υποβρύχιο είχε σκοπό να περιηγηθεί στο ναυάγιο του Τιτανικού, ωστόσο η τραγική ειρωνεία στην υπόθεση, είναι πως η Wendy Rush είναι δισέγγονη του Isidor και της Ida Straus.

Wendy Rush, wife of Stockton Rush - CEO of " Titan" submersible is a great-great-granddaughter of Isidor and Ida Strauss- one of wealthiest people that died in Titanic sank #wendyrush #submarinemissing #titan #Titanic pic.twitter.com/HpFdOFxJN8

Ο Isidor και η Ida Straus ήταν ένα από τα πλουσιότερα ζευγάρια που επιβιβάστηκαν στο υπερωκεάνιο και βυθίστηκε μαζί του το 1912. Ο Isidor γεννημένος το 1845, ήταν συνιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Macy's, σύμφωνα με επίσημα αρχεία που επικαλούνται οι New York Times.

The wife of Stockton Rush, the pilot of the missing Titanic tour submarine, is actually the great-great-granddaughter of two first-class passengers who died on the Titanic, records show.



A fictionalized version of the couple is even featured in the movie. pic.twitter.com/XVd7IkOmEw