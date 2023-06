Μια Ελληνίδα βάφει γαλάζια τη Νέα Υόρκη

Η Νέα Υόρκη θα γεμίσει… Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, μέσα από την ατομική έκθεση της Caroline Rovithi

Την Ελλάδα στη… Νέα Υόρκη, φέρνει αυτό το καλοκαίρι μέσω της Ελληνίδας conceptual artist Caroline Rovithi, το Hellenic Initiative, με την ατομική έκθεση ζωγραφικής "Greece, in New York", από τις 20 Ιουλίου ως τις 6 Σεπτεμβρίου, στην Opening gallery στo Μανχάταν. Μια έκθεση ελληνική με καλό σκοπό, αφού μέρος των εσόδων θα δοθεί στην οργάνωση LUV Michael που στηρίζει ανθρώπους με αυτισμό.

Πιστή στο όραμά της να προωθήσει την Ελλάδα παγκοσμίως και να ενδυναμώσει τον ελληνισμό όπου κι αν βρίσκεται, η Caroline Rovithi μεταφέρει στη Nέα Υόρκη, το φως και τα χρώματα της Ελλάδας, μέσα από πρωτότυπα έργα που αναδεικνύουν την ομορφιά, το πνεύμα και τη δύναμη της χώρας μας.

Στις 28 Ioυνίου η έκθεση θα ανοίξει τις πόρτες της για ένα μοναδικό exclusive preshow για τα μέλη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ηellenic Initiative, που φέρνει κοντά Έλληνες της διασποράς και φιλέλληνες για να επενδύσουν μέσω προγραμμάτων στην Ελλάδα. Εκεί οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την καλλιτέχνη και τα έργα της.

Την βραδιά θα προλογίσουν η executive director του Hellenic Initiative Tina Courpas, η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, η Ιστορικός Τέχνης και Curator Σωζήτα Γκουντούνα και ο global brand strategist Peter Economides, ενώ θα παρουσιαστεί και το καλλιτεχνικό λεύκωμα της Ελληνίδας εικαστικού «All you need is Greece”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books.

Άντζελα Γκερέκου- Caroline Rovithi

«Είμαι πολύ χαρούμενη που μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω στην Αμερική, τη σύγχρονη Ελλάδα, ξεκινώντας από τη μητρόπολη της τέχνης, τη Νέα Υόρκη», τονίζει η Caroline Rovithi και συνεχίζει: «Δημιούργησα έργα που θέλω να μεταφέρουν το πνεύμα, την ψυχή, τις αξίες και την ενέργεια της χώρας μας. Ετοιμάζω κι άλλες εκθέσεις στο εξωτερικό, καθώς στόχος μου είναι να μάθουν, να νιώσουν και να αισθανθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται σε όλο τον κόσμο, αυτό που είναι η Ελλάδα.»

Ο πίνακας «HELLAS The Power within us…» που δημιουργήθηκε στην πιο ψηλή κορυφή της Ελλάδας, τον Μύτικα του Ολύμπου, κάτι που για πρώτη φορά έκανε καλλιτέχνης παγκοσμίως, θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για να στείλει ένα ακόμη δυνατό μήνυμα σε όλο τον κόσμο: «Η δύναμη είναι μέσα μας και αυτή μας τη δίνει η Ελλάδα».

H.S.H._PRINCE_ALBERT II_MONACO_Caroline Rovithi

Η έκθεση και η παρουσίαση του βιβλίου είναι κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Hellenic Initiative και τον οργανισμό Greece in US. Την έκθεση υποστηρίζουν οι εταιρείες EDIT- Nαυτιλιακοί αυτοματισμοί, Entropia-Yachting, Monte- Carlo, Estiatorio Milos, Cava Spiliadis, Kastra Elion Vodka, Metro Marche, Skinos Mastiha και Souvlaki GR.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 20 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου και μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Luv Michael.

Gallery: The Opening Gallery, 42 Walker st, New York, 10013, United States

