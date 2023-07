Η Σοφία Βεργκάρα χώρισε με τον Τζο Μανγκανιέλο και το ξεπερνά με διακοπές στην Ιταλία

Μετά από 7 χρόνια γάμου, το διάσημο ζευγάρι, Σοφία Βεργκάρα και Τζο Μανγκανιέλο, ακολουθεί χωριστούς δρόμους

Πριν από λίγες ημέρες η Σοφία Βεργκάρα έφτασε στην Ιταλία με φίλες, προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλια της, και να απολαύσουν ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές. Και έτσι έγινε. Από το πλευρό της όμως, έλειπε ο ηθοποιός και επί 7 χρόνια σύντροφος της, Τζο Μανγκανιέλο, -κάτι αρκετά παράδοξο-.

Φέτος λοιπόν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, και η απουσία του Μανγκανιέλο από τα γενέθλια της Σοφία, είχε ήδη κάνει το κοινό να μιλά για ενδεχόμενο διαζύγιο ανάμεσα τους. Οι ευχές του Τζο προς την Βεργκάρα ήταν απόλυτα τυπικές, και αφού τα δημοσιεύματα περί χωρισμού, γίνονταν όλο και πιο έντονα, τελικά το ανακοίνωσαν και οι ίδιοι:

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα του PageSix, «η Σοφία και ο Τζο έχουν χωρίσει εδώ και λίγο καιρό και παίρνουν κάποια απόσταση ο ένας από τον άλλον για να σκεφτούν το μέλλον τους».

