Ιταλία: Φονικές πυρκαγιές στη Σικελία - Ενεργά πάνω από 50 μέτωπα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο Ιταλικός Νότος

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην γειτονική Ιταλία, η οποία έχει ενεργές πάνω από 50 πυρκαγιές, κυρίως στην περιοχή της Σικελίας. Οι αρχές προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο νέων πυρκαγιών, ενώ τα ταξίδια εντός και εκτός Σικελίας, έχουν διακοπεί λόγω των καταστροφικών και φονικών πυρκαγιών.



Βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν εικόνες καταστροφής γύρω από το Παλέρμο, και στην περιοχή της Κατάνια. Στη Μεσίνα ξέσπασαν επίσης πυρκαγιές, με φωτογραφίες να δείχνουν της φλόγες να καίνε μέρος του χωριού Κουρκουράτσι.

Η φωτιά έφτασε να απειλήσει ακόμα και τον αρχαιολογικό χώρο της Σεγέστα όπου βρίσκεται ο ομώνυμος αρχαίος δωρικός ναός. Ο χώρος έκλεισε προσωρινά για να ελεγχθούν τυχόν ζημιές, ενώ τουριστικές εγκαταστάσεις και σπίτια γύρω του έχουν εκκενωθεί. Στο μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας επιχειρούν δυο καναντέρ, τρία ελικόπτερα και ισχυρές δυνάμεις της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Εξαιτίας πυρκαγιάς παρέμεινε κλειστός επί ώρες αυτοκινητόδρομος που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη των Συρακουσών.

The Doric Temple at Segesta last night. Makes you want to cry.

(Photo: Giornale di Sicilia) pic.twitter.com/AMaenI5zAJ