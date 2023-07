Ηθοποιός με νανισμό τα έβαλε (δικαίως) με το "Wonka" και την επιλογή του Χιου Γκραντ ως Ούμπα Λούμπα

Ο 26χρονος Τζορτζ Κόπεν έχει απόλυτο δίκιο

Ο Τζορτζ Κόπεν είπε μάλλον το αυτονόητο και απορούμε πώς η παραγωγή του Wonka επέτρεψε κάτι τέτοιο, αν και λατρεύουμε τον Χιου Γκραντ. Αν και οι προηγούμενες ταινίες, που βασίζονται στο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ, είχαν επιλέξει ηθοποιούς με νανισμό για τον ρόλο των Ούμπα Λούμπα, των πλασμάτων που δουλεύουν στο εργοστάσιο σοκολάτας του Γουίλι Γουόνκα, μάλλον δεν συμβαίνει το ίδιο και τώρα.

«Πολλοί ηθοποιοί με νανισμό νιώθουμε να αποκλειόμαστε από τη βιομηχανία που αγαπάμε. Αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ αυτών κι εγώ, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να μάς προσφέρονται περισσότεροι ρόλοι σε δραματικές σειρές και σαπουνόπερες. Δεν μάς συμβαίνει όμως και ενώ κλείνει μία πόρτα, ξεχνούν να ανοίξουν μία άλλη», αναφέρει ο Τζορτζ Κόπεν.

Είδαμε τον Χιου Γκραντ στο πρώτο trailer της ταινίας που θα κάνιε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο. «Τι έκαναν με την εικόνα του; Μεγάλωσαν τόσο πολύ το κεφάλι του». Να πούμε βέβαια ότι στην αρχική έκδοση του βιβλίου του Ρόαλντ Νταλ, από το 1964, οι Ούμπα Λούμπα περιγράφονταν ως «μαύροι Αφρικανοί πυγμαίοι», λέξεις που άλλαξαν το 1973, εφόσον η αναφορά παρέπεμπε στους σκλάβους

Ακούγεται απόλυτα λογικό να νιώθεις έτσι όταν βλέπεις τους ρόλους που έχουν φτιαχτεί κυριολεκτικά για εσένα να δίνονται σε ηθοποιούς που έχουν χιλιάδες άλλες επιλογές. Όπως ακριβώς συνέβαινε και με τους τρανς ρόλους, που υποδύονται cis ηθοποιοί, όπως η Χίλαρι Σουάνκ στο "Boys Don't Cry". Μιλάμε όμως για το 1999 και η ηθοποιός έχει μετανιώσει που είπε τότε το ναι.

Ο 26χρονος Κόπεν ακολουθεί τα χνάρια του ηθοποιού πατέρα του, Γουίλι, και έχει συμμετάσχει σε αρκετές, όπως το "Return of the Jedi" και "The School of Bad and Evil".