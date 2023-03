Από τα Oscars 2023, δεν έλειψε και μια φανερά αμήχανη συνέντευξη στο κόκκινο (σαμπανιζέ για την ακρίβεια) χαλί

Οι λαμπεροί καλεσμένοι έχουν αρχίσει και κάνουν την άφιξή τους στη χθεσινή λαμπερή τελετή των Oscars 2023. Το κλίμα από το κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, μεταδίδει η Ashley Graham, η οποία είναι φανερά ενθουσιασμένη για την εκδήλωση, κάνοντας παράλληλα λίγες ερωτήσεις σε όσους έχουν αρχίσει και καταφθάνουν λίγο πριν ξεκινήσει η απονομή.

Σειρά παίρνει ο Βρετανός ηθοποιός Hugh Grant, ο οποίος από ό,τι φάνηκε, όχι μόνο δεν ήταν προετοιμασμένος για τη λαμπερή τελετή, αλλά μάλλον βαριόταν ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα να δείξει και ιδιαίτερα αγενής προς τη Graham. H συνέντευξή τους αποκαλύπτει την έντονη αμηχανία που επικρατεί ανάμεσά τους, ενώ ο ηθοποιός δεν δείχνει καθόλου πρόθυμος να απαντήσει στις ερωτήσεις του μοντέλου. Ίσα ίσα τις αποφεύγει, δηλώνοντας πως δεν θυμάται ούτε το όνομα του σχεδιαστή που επέλεξε, όπως επίσης ούτε προχωρά σε οποιαδήποτε δήλωση.

And the Oscar for Best Actress goes to Ashley Graham telling Hugh Grant “it was nice to talk to you” pic.twitter.com/EhENpbME3r