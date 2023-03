Η Curtis κέρδισε το πρώτο Oscar της καριέρας της, η Bassett όμως δεν φάνηκε να χάρηκε καθόλου με την ανακοίνωση

Η Angela Bassett και η Jamie Lee Curtis ήταν και οι δύο υποψήφιες για το Oscar B' Γυναικείου Ρόλου για για τους ρόλους τους στην ταινία Black Panther: Wakanda Forever και Everything Everywhere All at Once, αντίστοιχα. H Curtis κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό αφού κέρδισε το πρώτο Oscar της καριέρας της αλλά η Bassett φάνηκε ότι δεν χάρηκε καθόλου με την ανακοίνωση.

Για την ακρίβεια, όταν ανακοινώθηκε η νίκη της Curtis, η Bassett δεν έδειξε και τόσο ενθουσιασμό. Όπως φάνηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του ABC, δεν σηκώθηκε καν να χειροκροτήσει ενώ καθόταν στην πρώτη σειρά.

Οι χρήστες του Twitter είχαν ανάμεικτες αντιδράσεις. Κάποιοι απογοητεύτηκαν που είδαν την πρωταγωνίστρια του Black Panther να μην κουνιέται από τη θέση της, ενώ άλλοι ήταν απλώς απογοητευμένοι που η Bassett δεν κέρδισε. «Αυτό σημαίνει να χάνεις με αξιοπρέπεια. Να κάθεσαι κατσουφιασμένη και να είσαι τσαντισμένη», έγραψε ειρωνικά κάποιος χρήστης ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Η αντίδραση της Angela Bassett με πληγώνει».

«Ανεξάρτητα από το ποιος κέρδισε αυτό το Oscar... η Angela Bassett θα μπορούσε να χειροκροτήσει τον νικητή. Το να κάθεσαι εκεί και να μην χειροκροτάς επειδή δεν κέρδισες...», σχολίασε κάποιος άλλος.

Angela Bassett’s reaction to Jamie Lee Curtis’ name being called…you can tell how much that Oscar would have meant to her. she is, was, and always will be incredible. I better see her on that stage SOON pic.twitter.com/oHDfuDUksG March 13, 2023

«Μου λες ότι αυτή η γλυκανάλατη ταινία της Curtis ήταν καλύτερη από αυτό το έργο τέχνης που παρέδωσε η Bassett;», ήταν ανάμεσα στα σχόλια που ακολούθησαν ενώ ένα ακόμη επικεντρωνόταν στην εξής θέση: «Το να μην υπερασπίζεται η Angela Bassett την Curtis είναι κάπως ύποπτο. Καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένη που δεν κέρδισες, αλλά γαμώτο...».

Από την άλλη, ο Michael B. Jordan και ο Jonathan Majors έδειξαν τη στήριξή τους στη Bassett μετά την ήττα της. «Hey, auntie», είπε ο Jordan στην συμπρωταγωνίστρια του στην ταινία "Black Panther" ενώ ο Majors συμπλήρωσε: «Σε αγαπάμε».

Michael B. Jordan and Jonathan Majors saying “Hey, Auntie. We love you” to Angela Bassett before presenting an award at the #Oscars. pic.twitter.com/1T4Zjd13pw — Geeks of Color (@GeeksOfColor) March 13, 2023

«Από την αντίδραση της Bassett στην αναφώνηση του ονόματος της Curtis... μπορείς να καταλάβεις πόσα θα σήμαινε για εκείνη αυτό το Oscar. Είναι, ήταν και θα είναι πάντα απίστευτη. Ελπίζω να τη δω σε αυτή τη σκηνή σύντομα», σχολίασε άλλος χρήστης.

Me stealing the oscar to give it to Angela Bassett #oscars pic.twitter.com/KfkLUJo0h9 — ♈︎ (@bvbhive) March 13, 2023

Φορώντας ένα μοβ φόρεμα Moschino, η ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Courtney B. Vance, και τα 17χρονα δίδυμα παιδιά τους, Bronwyn και Slater, τα οποία δήλωσαν ότι ελπίζουν να κερδίσει η μαμά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Bassett ήταν το πρώτο πρόσωπο που προτάθηκε για Oscar από ταινία της Marvel.

you’re telling me that corny ass Performance from Jaime lee curtis was better than this piece of Art Angela Bassett delivered?pic.twitter.com/lgykpGMKg7 — ST☆R BOY (@Dr7gns) March 13, 2023

Η Angela Bassett ήταν για πρώτη φορά υποψήφια για Oscar το 1994 για το What's Love Got to Do With It.