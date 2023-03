Είχε υπάρξει επίσης, το πρώτο κορίτσι του James Bond από την Ασία, όπως και η πρώτη γυναίκα star ταινιών δράσης

Οι νικητές επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις και τα φαβορί των φετινών Oscars για το 2023, με την ταινία "Everything Everywhere All At Once" να σαρώνει στα διάσημα κινηματογραφικά βραβεία, όπως επίσης και η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Michelle Yeoh.

Η 60χρονη ηθοποιός από την Μαλαισία, υποδυόμενη την "Evelyn" κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο στην κατηγορία Α' γυναικείου ρόλου και να γράψει ιστορία, ως η πρώτη ασιατικής καταγωγής ηθοποιός που βραβεύεται από την Ακαδημία. Παρέλαβε μάλιστα το βραβείο της, από την Halle Berry, την πρώτη μαύρη ηθοποιό που έχει τιμηθεί με αντίστοιχο βραβείο Όσκαρ ("Monster's Ball, 2022").

Michelle Yeoh wins Best Actress for 'Everything Everywhere All at Once' #Oscars pic.twitter.com/xUZqTOljkA — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 13, 2023

Σύμφωνα με παλιότερη συνέντευξη της Michelle Yeoh, τίποτα από αυτά δεν περίμενε στη ζωή της, αφού το μόνο που ήθελε είναι να ασχοληθεί με το μπαλέτο και να γίνει μητέρα. To ταλέντο της στην υποκριτική όμως, την οδήγησε στην κορυφή, ενώ η καριέρα της μετρά πάνω από 40 χρόνια.

«Για όλα τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια που μοιάζουν σαν εμένα και μας βλέπουν απόψε, αυτός είναι φάρος ελπίδας και πιθανοτήτων. Είναι απόδειξη πως μπορείς να κάνεις μεγάλα όνειρα και πως τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα», είπε, παραλαμβάνοντας το βραβείο ενώ πρόσθεσε: «Και, κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ποτέ πως έχετε αφήσει πίσω τα καλύτερά σας χρόνια. Κάνουν λάθος».

Στη συνέχεια αφού ευχαρίστησε τους συνεργάτες της, αναφέρθηκε και στους δικούς της ήρωες. «Πρέπει να αφιερώσω το Όσκαρ αυτό στη μαμά μου, σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, γιατί είναι πραγματικά οι υπερήρωες. Και χωρίς αυτές, κανείς μας δεν θα ήταν εδώ απόψε. Είναι 84 ετών και της το πηγαίνω σπίτι. Το παρακολουθεί αυτή τη στιγμή στη Μαλαισία, στην Κουάλα Λουμπούρ με την οικογένεια και τους φίλους μου. Σας αγαπώ παιδιά. Το φέρνω σπίτι (το Όσκαρ)», δήλωσε χαρακτηριστικά η Michelle, με την αντίδραση της μητέρας της να είναι παραπάνω από συγκινητική.

Janet Yeoh, mother of Michelle Yeoh, celebrates during a live viewing at a cinema in Malaysia after her daughter won the Oscar for best actress.



“I have to dedicate this to my mom and all the moms in the world,” Michelle Yeoh said during her speech. https://t.co/ZZrf9Ix6hH pic.twitter.com/nzT6mkfi1x — The Associated Press (@AP) March 13, 2023

H ηθοποιός ευχαρίστησε και την «ευρύτερη» όπως είπε οικογένειά της στο Χονγκ Κονγκ, όπου ξεκίνησε την καριέρα της. «Ευχαριστώ που με αφήσατε να σταθώ στους ώμους σας, που μου δώσατε ένα στήριγμα για να είμαι εδώ σήμερα. Και στις αδερφές μου, σε όλους, στα αδέρφια μου, στην οικογένειά μου, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ακαδημία. Αυτή είναι η ιστορία που γεννιέται από τα σκαριά. Ευχαριστώ».

Η πολυπόθητη νίκη της Yeoh έρχεται μετά από μια μακρά καριέρα δεκαετιών στο Hollywood, έχοντας ξεχωρίσει σε ρόλους δράσης δίπλα στον Jackie Chan, ή στο "Crouching Tiger Hidden Dragon" και ως το κορίτσι του Bond στο "Tomorrow Never Dies" του 1997.

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx — Variety (@Variety) March 13, 2023



Η ταινία "Everything Everywhere All at Once" αποτελεί την μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της Α24 με πάνω από $100 εκατομμύρια εισπράξεις παγκοσμίως box office.

Η βράβευση της Michelle Yeoh με Όσκαρ, Α' γυναικείου ρόλου