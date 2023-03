Oscars 2023: Τα πιο εκθαμβωτικά beauty looks από τη λαμπερή βραδιά

Το σαμπανιζέ χαλί στρώθηκε στο Dolby Theater, οι σταρς μας χάρισαν το ωραιότερο χαμόγελο και εμείς καταγράψαμε τα πιο εμπνευσμένα beauty looks της βραδιάς

Μπορεί η περσινή βραδιά των Oscars να μας άφησε όχι και τα πιο ευχάριστα συναισθήματα με το χαστούκι του Will Smith προς τον Chris Rock, όμως η διοργάνωση φέτος έδειξε ότι έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε δυσάρεστές εκπλήξεις. Έτσι, για πρώτη φορά στην 95η τελετή απονομής των βραβείων συστάθηκε ομάδα διαχείρισης κρίσεων (σημαντικό για να παρακολουθήσουμε τη βραδιά χωρίς καμία ανησυχία).

Επιπλέον, ο Jimmy Kimmel είναι ο παρουσιαστής των Οscars για τρίτη φορά δίνοντας το ρυθμό στη βραδιά με το δικό του χαρακτηριστικό χιούμορ. Οι σταρς λοιπόν ξεκίνησαν να καταφτάνουν στο Dolby Theatre στο Los Angeles λίγο πριν τις 12 και εμείς στο #jennygr σας ενημερώσουμε live τόσο για τις μοναδικές δημιουργίες των καλεσμένων όσο και για τα μαλλιά και το μακιγιάζ των διάσημων κυριών.

Εστιάζουμε στις beauty επιλογές και αν κάτι ξεχωρίζουμε είναι η αισθητική του Old Hollywood Glam που θυμίζει τις παλιές, «καλές» εποχές του Hollywood με smokey eye και κόκκινο κραγιόν. Statement μακιγιάζ και χτενίσματα αλλά και πιο extravagant πινελιές που έκαναν τη διαφορά στο κόκκινο χαλί (εντάξει…σαμπανιζέ). Το καθαρόαιμο glam αποτελεί πάντα έμπνευση και δεν έχετε παρά να κάνετε το απαραίτητο scroll για να το απολαύσετε!

Δείτε παρακάτω τις καλύτερες beauty στιγμές από την μεγαλύτερη βραδιά του κινηματογράφου και επιλέξτε τις αγαπημένες σας!

Εμείς πάντως έχουμε να πούμε: Florence Pugh for the win!

Halle Berry

Γοητευτική και κομψή με καφέ αποχρώσεις στο μακιγιάζ, matchy με τις λεπτομέριες της δημιουργίας Tamara Ralph που φορούσε έκανε μια από τις ωραίοτερες εμφανίσεις στα φετινά Oscars. Πόζαρε γεμάτη αυτοπεποίθηση και μας έδειξε πώς δεν χρειάζεται να έχεις μακριά μαλλιά για να κάνεις το τέλειο vang hair look. Άλλωστε η Halle βρίσκει πάντα τον τρόπο να ξεχωρίζει.

Michelle Yeoh

Η Michelle Yeoh λατρεύει το natural makeup look και αυτό επέλεξε ακόμη και στο κόκκινο χαλί. Η απλότητα είναι το κλειδί. Εμφανίστηκε με ένα ανάλαφρο μακιγιάζ τονίζοντας τα ζυγωματικά και τα χείλη δίνοντας μια φρέσκια όψη στην επιδερμίδα της. Τα μαλλιά της ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο με το μακιγιάζ της, επιλέγοντας να κάνει χαλαρούς κυματισμούς και να ολοκληρώσει το χτένισμά της με ένα hair accessory στο πλάι.

Emily Blunt

Η Emily Blunt εμπιστεύτηκε και εκείνη τη δύναμη του ροζ και όπως θα διαπιστώσετε πολύ καλά έκανε! Δημιούργησε ένα ρομαντικό makeup look με απόλυτο πρωταγωνιστή το ροζ ενώ τα μαλλιά της τα είχε όλα πιασμένα. Το τελικό look άκρως εντυπωσιακό και ιδανικό για τους επόμενους μήνες. Η φρεσκάδα είναι το μυστικό της.

Cate Blanchett

Η Cate Blanchett είχε ένα από τα πιο φυσικά μακιγιάζ των Oscars και αυτό που λατρέψαμε είναι ότι φαίνονταν ότι δεν χρειάστηκαν παραπάνω από μερικά λεπτά για να το αποκτήσει. Έδωσε έμφαση στη βάση και η επιδερμίδα της είχε μια υπέροχη όψη υγείας ενώ το χείλη της είχε ένα ροζ κραγιόν με glossy υφή. Το συγκλονιστικό ατημέλητο updo ήταν το highlight του beauty look της. Απλά υπέροχη!

Rihanna

H Rihanna διεκδικεί το πρώτο αγαλματίδιο της καριέρας της και ομολογουμένως επέλεξε ένα υπέροχο look. Η σταρ φόρεσε μία sexy δημιουργία με διαφάνειες (ενώ είναι έγκυος και περιμένει το δεύτερο παιδί της) και το συνδύασε με ένα εξίσου sexy μακιγιάζ με έντονα κόκκινα χείλη και μαύρο eye-liner. Όσον αφορά τα μαλλιά της, τα είχε πιάσει επιμελώς ατημέλητα σε έναν κότσο που σίγουρα μπορούμε να αντιγράψουμε αύριο κιόλας.

Lady Gaga

Η Lady Gaga έκανε την έκπληξη με μια Versace δημιουργία και ένα extravagant makeup look που τα είχε όλα στην κυριολεξία extra. Έντονο smokey eye, έντονο ρουζ στο ύψος των ματιών και ένα φλογερό κόκκινο κραγιόν. Ακριβώς όπως και η προσωπικότητά της. Μας άρεσε γιατί ξέφυγε από τα συνηθισμένα και ήταν ο εαυτός της.

Nicole Kidman

Η Nicole Kidman ήταν από τις λίγες σταρς που άφησαν τα μαλλιά τους ελεύθερα στο red carpet και έκανε πραγματικά τη διαφορά καθώς η κίνησή που είχαν έδωσε έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα στην εμφάνισή της. Η μαύρη mascara, τόνισε όσο χρειαζόταν τα μάτια της ενώ για τα χείλη της επέλεξε μια nude απόχρωση.

Cara Delevingne

Η Cara Delevingne έκανε αισθητή την εμφάνισή της στη λαμπερή βραδιά με μια άκρως εντυπωσιακή τουαλέτα Εlie Saab. Με λίγα λόγια… Cara is back! Επέλεξε ένα low bun με βαθιά χωρίστρα στο πλάι που τόνισε τα όμορφα χαρακτηριστικά της και όσον αφορά το μακιγιάζ πόνταρε σε ένα glam makeup look, με winged eyeliner και glossy χείλη σε nude απόχρωση. Μόλις μας ξανασυστήθηκε!



Florence Pugh

And the Oscar goes to… Η Florence Pugh παίρνει το Oscar για το ωραιότερο beauty look της βραδιάς γιατί το αξίζει! Δροσερό, φρέσκο και πάντα με μία πρόταση που γίνεται τάση. Αυτή τη φορά επέλεξε ένα μονοχρωματικό makeup look που χάρισε φως και ζεστασιά στο πρόσωπό της. Το ροζ κυριάρχησε στα μάτια της, στα χείλη αλλά και στα ζυγωματικά της δημιουργώντας μια υπέροχη ισορροπία. Φυσικά, το χτένισμά της και πάλι έχει ένα twist που μας αρέσει πολύ. To ponytail της σχηματίζει ένα «κύμα» που συνδέεται με τις αφέλειες της (το λες και τέχνη).

Jamie Lee Curtis

Τι μπορεί να πει κανείς για την Jamie Lee Curtis; Η ηθοποιός, που φόρεσε μία εντυπωσιακή δημιουργία Dolce & Cabbana, επέλεξε ένα smokey eye τονίζοντας το βλέμμα της, ενώ στα χείλη της φόρεσε μια nude – καφέ απόχρωση. Τη διαφορά, για μία ακόμη φορά, έκανε το pixie hair look της που είναι η πιο stylish πινελιά της εμφάνισής της.

Danai Gurira

Έκανε την ανατροπή και μας εντυπωσίασε με έναν περίτεχνο κότσο που το ύψος του ήταν αξιοσημείωτο. Ήταν πιο κομψή από ποτέ και το συγκεκριμένο hair look ήταν μια πρόταση που σίγουρα έλειπε από το red carpet. Ακόμη, έδωσε έμφαση στο βλέμμα της, επιλέγοντας ένα cat eye look και έντονες γυαλάδες, που σε συνδυασμό με τα cherry χείλη της, της χάρισαν έναν chic αέρα ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.



Sandra Oh

Η Sandra Oh αξίζει να μπει στη λίστα μας καθώς έκανε μια από τις ωραιότερες εμφανίσεις της. Πόζαρε μια αέρινη τουαλέτα Giambattista Valli και ένα εμπνευσμένο beauty look. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ατημέλητα χαρίζοντας ένα ανάλαφρο vibe στην τελική εικόνα, ενώ ο πρωταγωνιστής του μακιγιάζ ήταν τα μπορντό χείλη που έκαναν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το πορτοκαλί φόρεμα.