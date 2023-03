Stay tuned εδώ, στο jennygr, για την πλήρη κάλυψη της βραδιάς κι ενός σαμπανιζέ χαλιού άνευ προηγουμένου

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα άρθρο - οδηγό για το red carpet των φετινών Oscars που, αν και σαμπανιζέ, στην καρδιά μας θα είναι πάντα κόκκινο. Σοκαριστήκαμε όλοι με αυτή την εξέλιξη, αναρωτηθήκαμε στην αρχή τι συνέβη και είχαμε τέτοια αλλαγή, περιμέναμε λίγο drama (όχι σαν το περσινό χαστούκι, αλλά κάτι) και τελικά ο λόγος ήταν πιο βαρετός από το αστείο του παρουσιαστή της βραδιάς, Jimmy Kimmel, που είπε πως έγινε «επειδή είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χυθεί αίμα». Ήθελαν απλώς να κάνουν ένα twist στην αισθητική του event.

Παρακάτω, θα βρείτε όσα θέλετε να ξέρετε για το κόκκινο-σαμπανιζέ χαλί των Oscars 2023 και γιατί αξίζει να ασχοληθείτε.

Τι ώρα ξεκινά το red carpet;

Ξημερώματα Δευτέρας, θα ξεκινήσει ένα countdown με παρουσιάστριες τις Vanessa Hudgens, Lilly Singh και Ashley Graham, στις 12:30 ώρα Ελλάδας. Οι celebrities θα αρχίσουν να φτάνουν στο Dolby Theatre λίγο νωρίτερα, οπότε ας έχουμε όλοι τον νου μας από τις 12:15, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.

Γιατί, από όλα τα χρώματα, διάλεξαν το σαμπανιζέ;

Αν αναρωτηθήκατε το ίδιο με εμάς, σίγουρα σκεφτήκατε ότι το σαμπανιζέ λερώνεται ευκολότερα από το κόκκινο. Ο λόγος που έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου χρώματος, βέβαια, είναι για λόγους αισθητικής και για να γίνει ευκολότερη η μετάβαση από τις αφίξεις που θα γίνουν με το φως του ήλιου, στις πιο βραδινές. Μάλιστα, οι creative consultants των Oscars, Lisa Love και Raul Avila, θα φροτίσουν ώστε να υπάρχει μία τέντα πάνω από το χαλί, για να δημιουργηθεί μία πιο απογευματινή ατμόσφαιρα.

Ποιους αξίζει να περιμένουμε να δούμε;

Είναι η it βραδιά του κινηματογράφου και δε θα λείπει σχεδόν κανείς. Ιconic ηθοποιοί θα σερβίρουν looks και ταλέντο - οι Michelle Yeoh, Ke Huy Quan και Jamie Lee Curtis του Everything Everywhere All at Once, η Michelle Williams, η Cate Blanchett, o Collin Farrell, μεταξύ άλλων, που είναι και υποψήφιοι. Ανυπομονούμε να δούμε και το Austin Butler, όχι επειδή θα παρουσιάζει η πρώην του, αλλά γιατί αν κάτι ξέρει να κάνει καλά, πέρα από τη φωνή του Elvis,είναι να ντύνεται για κόκκινα χαλιά.

Όσον αφορά στην υπόλοιπη βραδιά, παρουσιαστές θα είναι και οι Ariana DeBose, Florence Pugh, Nicole Kidman, Jessica Chastain, Riz Ahmed, Glenn Close, Samuel L. Jackson, Harrison Ford, Salma Hayek Pinault, Sigourney Weaver, Kate Hudson, Antonio Banderas, Andrew Garfield, Melissa McCarthy, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, και Pedro Pascal. Και η Rihanna θα δώσει ένα ακόμη επικό σόου. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο.

Θα είναι ένα καλό ξενύχτι.