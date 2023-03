Oscars 2023: Τι να περιμένουμε από τη φετινή απονομή, που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ποτέ

Τα ξημερώματα της Δευτέρας θα απολαύσουμε μία βραδιά διαφορετική από τις συνηθισμένες

Από πότε έχουμε να δούμε Oscars με αληθινή αίγλη, μαζί με ουσιαστική αλλαγή; Μάλλον ποτέ, και αυτός είναι ο λόγος που περιμένουμε τη φετινή 95η τελετή. Μετά το περσινό φιάσκο με το χαστούκι του Will Smith, που υπερκάλυψε τους νικητές και πραγματικά δεν θυμόμαστε τίποτα άλλο, μετά την πανδημία και μετά το white supremacy των Όσκαρ, έρχεται η φετινή απονομή να ανατρέψει τα δεδομένα. Ή τουλάχιστον αυτό θέλουμε να πιστεύουμε.

Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά και που όλα δείχνουν πως θα μάς χαρίσουν φέτος μία βραδιά με αίγλη από τα παλιά και ουσία από το σήμερα.

Η επιστροφή του Jimmy Kimmel

Πέρυσι δοκιμάστηκε ένα διαφορετικό format, με γυναίκες κωμικούς που μοιράστηκαν τη σκηνή και το backstage, και που μάλλον δεν λειτούργησε πολύ καλά. Τα Όσκαρ επαναφέρουν τον παρουσιαστή και κωμικό Jimmy Kimmel, μετά τις επιτυχημένες παρουσίασεις του στις τελετές του 2017 και του 2018. «Το να με καλούν να παρουσιάσω τα βραβεία για τρίτη φορά, είναι είτε τιμή είτε παγίδα. Σε κάθε περίπτωση, νιώθω ευγνώμων που μου το ζήτησαν αφού τους απέρριψαν όλοι οι καλοί», σχολίασε ο ίδιος.

Η Rihanna στη σκηνή

Έλειπε για πολύ καιρό και τώρα θα αναπληρώσει. Μετά το Super Bowl, η RiRi θα ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι που της δίνει υποψηφιότητα για Όσκαρ, το "Lift Me Up" από το Black Panther: Wakanda Forever.

Η Marvel στα Όσκαρ

Φέτος παρατηρείται μία κάλυψη περισσότερων ειδών. Από την υποψηφιότητα της Angela Basset για το Black Panther, που έγραψε από μόνο του ιστορία, μέχρι την παρουσία της σχετικά άγνωστης στο ευρύ κοινό Andrea Riseborough στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου, για μία ταινία που είχε budget 27 χιλιάδες δολάρια.

Το "Top Gun" και ο Tom Cruise που έσωσε τη βιομηχανία

Δεν θα περιμέναμε να δούμε ταινία σαν το Top Gun στα Όσκαρ, αλλά φέτος όλα μπορούν να συμβούν. Αυτό και το Avatar είναι υποψήφια, ενώ μιλάμε για blockbusters και, δη, sequels. Ο Spielberg πάντως παραδέχτηκε δημόσια τον Tom Cruise για αυτό που κατάφερε.

Η ορατότητα των Ασιατών

Αν μπορούσε να μιλήσει κάποιος για μία νίκη φέτος, θα ήταν σίγουρα η κυριαρχία των Ασιατών. Η ταινία Everything Everywhere All at Once είναι ο μεγάλος νικητής (λογικά και των Όσκαρ), γιατί απέδειξε ότι οι Ασιάτες δεν είναι μόνο ηθοποιοί ταινιών για πολεμικές τέχνες, ούτε απλώς βοηθητικοί. Ο Ke Huy Quan δέχτηκε πρόταση για δουλειά μετά από 30 χρόνια και φέτος σάρωσε τα βραβεία. Η Michelle Yeoh ένιωσε ότι υποδύεται τον εαυτό της, περιμένοντας χρόνια για να αποκτήσει μία θέση στο τραπέζι. Δεν βοήθησε και το ότι δεν ήθελε να παίξει υποταγμένες γυναίκες.

Η απουσία των σκηνοθετριών

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ολική αλλαγή, αν υπήρχαν γυναίκες στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας. Αλλά δεν πρέπει να τα θέλουμε όλα δικά μας. Θα ήταν παράλογο εξάλλου να δούμε τη Charlotte Wells για το Aftersun, αν και είναι ήδη στις υποψηφιότητες. Ή την Gina Prince-Bythewood του The Woman King. Υπομονή, μπορεί κάποια άλλη χρονιά να δούμε κι εκεί την αλλαγή που περιμένουμε.

Ποιοι θα κερδίσουν;

Μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου και τα SAG Awards, δεν ήταν ξεκάθαρη η εικόνα. Όλα έπαιζαν. Μετά την απονομή, που είναι και η τελευταία μεγάλη πριν τα Όσκαρ, το τοπίο ξεκαθαρίζει, αν και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι το Everything Everywhere All At Once θα σαρώσει, παραμένοντας σταθερό πρώτο στα στοιχήματα. Αν μιλάμε για πρωταγωνιστές, αναμένουμε να ακούσουμε το όνομα του Brendan Fraser για το The Whale και της Cate Blanchett για το TAR. Θα ξέρουμε σε κάτι λιγότερο από 72 ώρες.