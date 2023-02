«Έσωσες τη βιομηχανία του κινηματογράφου με το Top Gun»: Ο Steven Spielberg αποθεώνει τον Tom Cruise

Είναι τελικά ο Tom Cruise ο Μεσσίας του Hollywood;

Ο Steven Spielberg δεν είναι από αυτούς που δεν εκτιμούν. Και δείχνει να ξέρει ότι ο Tom Cruise μάλλον έσωσε τη βιομηχανία με το "Top Gun: Maverick" και το 1 δις που έφερε στο box office.

Οι δύο παλιοί συνεργάτες συναντήθηκαν στο Oscar nominees luncheon, αγκαλιάστηκαν με θέρμη και τα είπαν για λίγο. Και όσοι ώρα τα έλεγαν, ο σκηνοθέτης Kartiki Gonsalves, που είναι υποψήφιος για το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, "Who Can Say No to Baby Elephants!", κατέγραφε με την κάμερά του.

Αφού του ψιθύρισε στο αυτί, τον ακούμε να λέει «Έσωσες το Hollywood και ίσως έσωσες και τις κινηματογραφικές αίθουσες. Σοβαρά μιλάω! Το Maverick μάλλον έσωσε ολόκληρη τη βιομηχανία του κινηματογράφου!». Ο Tom Cruise κοκκινίζει και σκύβει το κεφάλι. Πού τα πουλάς αυτά Tom;

Για τους λάτρεις της στατιστικής, η ταινία του Tom Cruise ήταν η δεύτερη με τις μεγαλύτερες εισπράξεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μετά το "Spider-Man: No Way Home", ξεπερνώντας το 1 δις. Μπορεί να ήρθε δεύτερη, αλλά ο Spider-Man είναι ταινία της Marvel, με 3 γενιές ηθοποιών (και αναμενόμενη επιτυχία). Είναι επίσης η 11η στη σειρά, στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το πιστεύεις ή όχι, ο Tom Cruise ήταν ο πρωταγωνιστής του Oscars luncheon, με τους Brendan Gleeson, Paul Mescal, Michelle Yeoh και άλλους, να τον περικυκλώνουν για να βγάλουν φωτογραφία μαζί του. Όχι άδικα, αν σκεφτούμε ότι η ταινία του είναι υποψήφια για 6 Όσκαρ, κι ότι στα 60 του αρνείται να έχει κασκαντέρ για τις απίστευτα επικίνδυνες σκηνές του. Όπως συμβαίνει στο βίντεο που ακολουθεί, και δεν είναι καν μέρος της ταινίας.