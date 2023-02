Oscars luncheon 2023: Το φετινό γεύμα των υποψηφίων έσπασε ρεκόρ και επιβεβαίωσε το star quality του Tom Cruise

Το μεγάλο γεύμα πριν τα Όσκαρ έφερε κοντά όλους τους υποψηφίους

Δεν έχει μείνει ούτε ένας μήνας για τα φετινά Όσκαρ, και οι υποψήφιοι το γιορτάζουν από τώρα με την καθιερωμένη ετήσια συνάντησή τους. Το επίσημο γεύμα που πραγματοποιήθηκε χτες στο Beverly Hilton μέτρησε 182 παρευρισκόμενους, ένας αριθμός- ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού, και οι υποψήφιοι έγιναν μία παρέα.

Το Oscar Luncheon ξεκίνησε στις αρχές του 1980, σκοπός είναι να βρεθούν όλοι μαζί, να περάσουν καλά, να φάνε, κι ας ξέρουν ότι μόνο το 20% θα φύγει με το αγαλματίδιο στις 12 Μαρτίου. Και φυσικά να ενημερωθούν για τη φετινή βραδιά και τυχόν αλλαγές.

Jay L. Clendenin / Los Angeles Times

Η Πρόεδρος της Ακαδημίας, Janet Yang, ανέβηκε στη σκηνή και μίλησε για το περσινό δυσάρεστο σκηνικό, που επισκίασε τη βραδιά. Το χαστούκι του Will Smith στον Chris Rock. «Αυτό που συνέβη στη σκηνή ήταν απαράδεκτο και η ανταπόκριση του οργανισμού μας ανεπαρκής. Μάθαμε από όλο αυτό ότι η ακαδημία πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών της. Ειδικά σε εποχές κρίσης, πρέπει να πράττουμε με ενσυναίσθηση και αποφασιστικότητα, τόσο για τους εαυτούς μας, όσο και για τη βιομηχανία. Από εδώ και στο εξής, να μην περιμένετε τίποτα λιγότερο από εμάς».

Jay L. Clendenin / Los Angeles Times

Η επιστροφή των 8 κατηγοριών στο live

Η περσινή απόφαση να κοπούν από τη live μετάδοση 8 κατηγορίες, για εξοικονόμηση τηλεοπτικού χρόνου, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Για αυτό και φέτος, η βράβευση του καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, μοντάζ, μακιγιάζ και μαλλιά, soundtrack, σχεδιασμός παραγωγής, animated μικρού μήκους, ήχος και live action μικρού μήκους θα μεταδοθούν κανονικά, και όχι πριν την έναρξη της ζωντανής σύνδεσης.

Αν και αυτό έγινε επειδή η διάρκεια των Oscars είναι μεγάλη και τα ποσοστά τηλεθέασης έχουν πέσει δραματικά εξαιτίας αυτού, δεν γινόταν να συνεχίσει να υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Αντ'αυτού, η Πρόεδρος ενημέρωσε τους υποψηφίους, ότι ο ευχαριστήριος λόγος τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 45 δευτερόλεπτα, επιμένοντας αυστηρά σε αυτό. «Πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας γιατί είναι live. Μετάφραση: να είστε σύντομοι, καλοί και εύστοχοι, παρακαλώ».

Jay L. Clendenin / Los Angeles Times

Οι φωτογραφίες της βραδιάς, από την οποία απουσίαζαν οι δημοσιογράφοι, γιατί κάποιοι υποψήφιοι δεν θα ένιωθαν άνετα από την παρουσία τους, αποδεικνύουν ότι ο star της βραδιάς ήταν ο Tom Cruise. Φωτογραφήθηκε και αγκαλιάστηκε με όλους, φορώντας το μόνιμο χαμόγελό του, ενώ ψιθύρισε κάτι συνωμοτικά στο αυτί του Austin Butler. Ίσως το ότι έκανε καλά που ξεφορτώθηκε την προφορά του Elvis.

Jay L. Clendenin / Los Angeles Times

Οι φετινές υποψηφιότητες έχουν πολλά φαβορί, και σύμφωνα με τους Los Angeles Times, που βρέθηκαν στο γεύμα, υπάρχει ακόμα ένα σύννεφο μυστηρίου για το ποια ταινία θα φύγει με το Όσκαρ. Αν και το "Everything Everywhere All At Once" έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες, θα κονταροχτυπηθεί με το "The Banshees of Inisherin", το "All Quiet on the Western Front", το "Tar" ενδεχομένως αλλά και το "Triangle of Sadness".