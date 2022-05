Ο Will Smith είχε προβλέψει την «καταστροφή» της καριέρας του πριν το χαστούκι στον Chris Rock

O ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά στον David Letterman πολύ καιρό πριν την επεισοδιακή βραδιά των Όσκαρ

Μπορεί να κρατάει χαμηλό προφίλ μετά από όσα ακολούθησαν από τη βραδιά της τελετής των Όσκαρ, αλλά φαίνεται ότι ο Will Smith είχε με κάποιον τρόπο προβλέψει ό,τι τελικά συνέβη.

Συζητώντας με τον David Letterman στα πλαίσια της εκπομπής "My Next Guest Needs No Introduction", ο Smith είχε μιλήσει ανοιχτά για τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, όπως για τη σχέση του με το αλκοόλ. «Έπινα και συνήθως έπαιρνε 45 λεπτά μέχρι να επιδράσει. Και τώρα κάθομαι εδώ και σκέφτομαι ότι ίσως δεν επιδράσει αυτή τη φορά».

«Οπότε συνεχίζω να πίνω και να κάθομαι εδώ και ξαφνικά είναι σαν να βλέπω τα λεφτά μου να εξανεμίζονται και να χάνονται, όπως και το σπίτι μου και η καριέρα μου», είναι μεταξύ όσων αναφέρει, προσθέτοντας: «Έτσι καταστρέφεται ολόκληρη η ζωή μου».

Το όραμά του αυτό συμπεριλαμβάνει και την κόρη του Willow, η οποία φαίνεται να ζητάει βοήθεια. «Μετά, σταδιακά σταμάτησα να νοιάζομαι για τα λεφτά, με ενδιέφερε μόνο η Willow. Σταμάτησα να νοιάζομαι για το σπίτι και την καριέρα μου. Αυτός είναι ο φόβος στην πραγματική μου ζωή. Είμαι εδώ και θέλω να ξεράσω και ακούω μια φωνή να μου λέει: Έτσι είναι η γ@μημένη ζωή».

Να υπενθυμίσουμε σε περίπτωση που το είχατε ξεχάσει πως ο Will Smith ανέβηκε στη σκηνή των Oscar για να χαστουκίσει τον Chris Rock που είχε μόλις ανέβει για να παρουσιάσει την κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Ο Chris Rock έκανε ένα αστείο για την Jada Pinkett-Smith, ότι θα μπορούσε να παίξει στο sequel του G.I. Jane, και ο Will Smith σηκώθηκε στη σκηνή και τον χαστούκισε. Να σημειωθεί ότι η Pinkett-Smith έχει χάσει μέρος των μαλλιών της λόγω αλωπεκίας.

Lmaoooo wait a mintue. Will Smith slapped the shit out of Chris Rock 😂#Oscars pic.twitter.com/4ojwBLCvQ0 — New name same Beanz (@BeanzGotGamez) March 28, 2022

Αμέσως μετά ο Will Smith έκατσε ξανά στη θέση του και φώναξε στον Rock να μην ξαναπιάσει τη σύζυγό του «στο γ@μημένο στόμα» του. Ο Smith σηκώθηκε αργότερα να παραλάβει το Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου που κέρδισε για την ερμηνεία του στο King Richard και αναφέρθηκε στο περιστατικό.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία», είπε κλαίγοντας. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους συνυποψηφίους μου. Αυτή είναι μια όμορφη στιγμή και δεν κλαίω που κέρδισα ένα βραβείο. Δεν είναι αυτό το νόημα για μένα. Έχει να κάνει με το να μπορείς να ρίξεις φως σε όλους τους ανθρώπους. Ο Tim και ο Trevor και ο Zack και η Saniyya και η Demi και η Aunjanue και ολόκληρο το καστ και το συνεργείο του King Richard, η Venus και η Serena, ολόκληρη η οικογένεια Williams. Η τέχνη μιμείται τη ζωή. Μοιάζω με τον τρελό πατέρα, όπως έλεγαν για τον Richard Williams», ολοκλήρωσε.