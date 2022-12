Ο Tom Cruise πέφτει με μηχανή από γκρεμό στο «μεγαλύτερο κασκαντερικό στην ιστορία του κινηματογράφου»

Οι νέες σκηνές κόβουν την ανάσα

O Tom Cruise πριν λίγες ημέρες ευχήθηκε στους fans του καλές γιορτές, κάνοντας skydiving για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας "Mission Impossible, Dead Reckoning Part One". Ο 60χρονος ηθοποιός παθιάζεται με το να γυρίζει μόνος του τις πιο επικίνδυνες σκηνές ενώ έχει παραδεχθεί ότι παραλίγο να σκοτωθεί γυρίζοντας μια σκηνή της ταινίας "Mission Impossible 7".

Πιλοτάρει, κάνει αναρρίχηση, κρεμιέται από τα πιο απίθανα σημεία και τα challenges δεν έχουν τελειωμό. Τώρα ο Cruise μοιράστηκε στιγμιότυπο από τη νέα του ταινία, αποκαλύπτοντας το «παρασκήνιο του μεγαλύτερου κασκαντερικού στην ιστορία του κινηματογράφου», που κόβει κυριολεκτικά την ανάσα.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG