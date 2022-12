Mission Impossible: O Tom Cruise εύχεται καλές γιορτές, κάνοντας skydiving στα γυρίσματα της ταινίας

Πριν το μεγάλο άλμα ο Tom Cruise δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ήθελα να κλείσει η χρονιά χωρίς να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε στους κινηματογράφους και δείξατε υποστήριξη για το "Top Gun: Maverick"»

Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός για τον Tom Cruise, και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Ο χολιγουντιανός ηθοποιός βρίσκεται στη Ν. Αφρική για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας Mission Impossible.



Αυτή τη φορά θέλησε να δείξει την ευγνωμοσύνη του στους θαυμαστές του και να τους ευχηθεί για τις γιορτές και φυσικά δεν το έκανε και με τον πιο απλό τρόπο. Έκανε επίδειξη των skydiving ικανοτήτων του, μοιράζοντας παράλληλα και ευχές:

Σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του βίντεο, ο σκηνοθέτης της ταινίας Dead Reckoning, διέκοψε τον ηθοποιό τονίζοντας του, πως είναι η στιγμή να πέσει και να βγάλουνε την λήψη. Τότε ο ηθοποιός μια στιγμή πριν φύγει στο κενό, ευχαρίστησε και πάλι τους θαυμαστές του για την ευκαιρία που του δίνουν να τους διασκεδάζει: «Είναι μια πραγματική τιμή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Tom Cruise.

