Ο Paul Mescal έσβησε τα social media, κάνει ψυχοθεραπεία και θέλει να παίζει μόνο πολύπλοκους χαρακτήρες

Ο νέος ηθοποιός έχει προλάβει να αφήσει ήδη το αποτύπωμά του

Αν έχεις δει τη σειρά "Normal People", που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Sally Rooney και κράτησε σε πολλούς παρέα στην καραντίνα, ξέρεις και τον Paul Mescal. Τον 26χρονο Ιρλανδό που έχει αποφασίσει ότι δεν θα προτιμά τα blockbusters και θα επιλέγει ρόλους με πολύπλοκη ψυχοσύνθεση.

Μία ξαφνική επιτυχία που ναι μεν του έφερε υποψηφιότητα για Emmy και τον καθιέρωσε ως sex symbol αλλά γέμισε τη ζωή του με κυνηγητό από παπαράτσι και ερωτήσεις σε συνεντεύξεις για το αν κάνει περισσότερο σεξ τώρα που έγινε διάσημος. Έσβησε όλα τα social media και έφυγε από το Λονδίνο. Και μιλά στους New York Times για τη ζωή μετά και τους ρόλους του.

Ο μεγάλος ρόλος του μετά τον ευαίσθητο αλλά και αποστασιοποιημένο Connell, στη σειρά του Hulu, είναι στο Aftersun, που έχει ήδη αποθεωθεί σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και ίσως θεωρείται η καλύτερη ταινία της χρονιά. Στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Charlotte Wells, ο Calum είναι ο 30χρονος μπαμπάς της 11χρονης Sophie (Frankie Corio), με την οποία κάνει διακοπές σε ένα θέρετρο της Τουρκία. Παίζουν σνούκερ, water polo και κάνουν καραόκε. Ο Calum προσπαθεί να προστατεύσει την κόρη του από τη δική του κατάθλιψη, ταινία που είναι αυτοβιογραφική για τη σκηνοθέτιδα.

Ο Mescal υποδύθηκε δύο ρόλους με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Τη διαχείριση της ψυχικής υγείας και πώς να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του. Στο "Normal People", τον είδαμε να κάνει ψυχοθεραπεία και ο Mescal αναγνωρίζει το ότι οι άντρες τρομοκρατούνται όταν χρειάζεται να εκτεθούν. Ξεκίνησε κι ο ίδιος πρόσφατα, αν και αρχικά ανησυχούσε ότι αυτό ίσως να επηρέαζε τις ερμηνείες του, γιατί δεν θα διοχέτευε εκεί την ένταση. «Δεν είναι όμως υγιές να ζεις έτσι».

Στο Aftersun, υπάρχουν σκηνές δύο ταχυτήτων. Οι fun στιγμές με την 11χρονη Corio και αυτές που είναι μόνος του και υποφέρει. «Με αναστάτωσαν πάρα πολύ αυτές οι σκηνές», στις οποίες είναι γυμνός στο κρεβάτι του και κλαίει. Ο Paul Mescal ήταν επιλογή μονόδρομος για τη Wells, η οποία μίλησε μαζί του μέσω Zoom, και ένιωσε αμέσως αυτό το σκίρτημα του να ξέρεις ότι έχεις βρει κάτι σπουδαίο. Αν και δύσκολα παραχωρεί τον έλεγχο, του έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξει τον ρόλο, γιατί τον εμπιστευόταν απόλυτα.

Tom Jamieson for The New York Times