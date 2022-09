«Συγγνώμη που η ψυχική μου ασθένεια δεν είναι αρκετά sexy για σένα»: Ένα project γεμάτο αλήθειες

Η σελίδα της Katja πέρα από όλη την αλήθεια, κουβαλάει κι ένα τεράστιο στίγμα που σηκώνουν πολλές από τις ψυχικές ασθένειες σήμερα. Στόχος της είναι να αλλάξει όλο αυτό μέσα από τη φωνή κάθε ατόμου που έχει μάθει να ζει συντροφιά με μια ψυχική διαταραχή

Αφού διαγνώστηκε με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας, η Katja Pavlovna είπε να φτιάξει ένα website, αποκλειστικά αφιερωμένο στην ψυχική υγεία που εναντιώνεται στα ταμπού, τις προκαταλήψεις και απομακρύνεται από κάθε άποψη που είναι αβάσιμη και αντι- επιστημονική, δείχνοντας την αλήθεια (όπως ακριβώς είναι).

Η 34χρονη Pavlovna δημιούργησε λοιπόν το Sorry My Mental Illness Isn’t Sexy Enough For You το 2021, που ρίχνει φως σε γνωστές αλλά κυρίως άγνωστες ψυχικές ασθένειες, για τις οποίες μιλούν ελάχιστοι, ακριβώς επειδή δεν είναι πολυφορεμένες, άρα ούτε κι ελκυστικές για το κοινό. Αν έχεις κατάθλιψη, όλοι ξέρουν πώς να σε συμβουλεύσουν, το ίδιο συμβαίνει και με τη διπολική διαταραχή. Αν όμως έχεις διασχιστική διαταραχή ταυτότητας, μπορεί να σου δώσουν σίγουρα μία ακόμη άστοχη συμβουλή αλλά δεν θα έχουν ιδέα για τι πρόκειται αφού δεν πουλάει το ίδιο.

Η σελίδα της Katja πέρα από όλη την αλήθεια, κουβαλάει κι ένα τεράστιο στίγμα που σηκώνουν πολλές από τις ψυχικές ασθένειες σήμερα. «Όταν μιλάμε για την ψυχική υγεία, συνήθως μας έρχονται στο μυαλό η κατάθλιψη, το άγχος, η διαταραχή μετατραυματικού στρες ή η διπολική διαταραχή». Οι γνώσεις μας για την υγεία της ψυχής φτάνουν μέχρι εκεί. Αν αμφιβάλλεις, τότε μπορείς να μας πεις λίγα λίγια για την σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας;

«Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ψυχικές ασθένειες θεραπεύονται εύκολα αλλά αυτό δεν είναι πάντα η αλήθεια γιατί ο όρος δεν ταυτίζεται με την γενική ευεξία», λέει η συνδημιουργός του site, Katja Pavlovna

Η ιδέα για τη δημιουργία του site προέκυψε όταν η Katja μαζί με τη συνδημιουργό και φίλη της, Kay Garbett, η οποία πάσχει επίσης από διαταραχή προσωπικότητας, αναζητούσαν σχετικές πληροφορίες στη Google. Τότε ήταν που βρήκαν ένα σωρό πληροφορίες, (έγκυρες αλλά και αβάσιμες), αλλά ελάχιστες βιωματικές ιστορίες.

Το συγκεκριμένο project έχει λοιπόν στόχο να δώσει φωνή σε κάθε ασθενή που μπορεί να βιώνει μια κατάσταση, για την οποία δεν έχει μιλήσει κανείς.

Κάπως έτσι, το Sorry My Mental Illness Isn’t Sexy Enough For You φιλοξενεί πολλές, ανώνυμες ιστορίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο που έχουν μάθει να ζουν παρέα με μια ψυχική ασθένεια. Οι περισσότεροι στην αρχή δεν ήθελαν να μιλήσουν γιατί οι περισσότερες ψυχικές παθήσεις συνδέονται με καταστροφικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που τους κρατούν μακριά από το να ζητήσουν βοήθεια από έναν ειδικό. Πολλές από τις ιστορίες που κοινοποιούνται, βλέπουν πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας ενώ τόσο η Pavlovna όσο και η Garbett διαβάζουν περιπτώσεις, για τις οποίες δεν είχαν ξαναακούσει ποτέ.

Η διάγνωση της Pavlovna με Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας άργησε 6 χρόνια γιατί ήταν ένα υψηλά λειτουργικό άτομο. «Έχω οικογένεια, δουλειά. Είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Θα ήταν πολύ εύκολο να μου μεταθέτουν τα ιατρικά ραντεβού, λέγοντάς μου ότι δεν έχω απολύτως τίποτα ανησυχητικό». Στην αρχή, φοβόταν ότι η διάγνωσή της θα την πήγαινε πίσω στη δουλειά της αλλά μετά από λίγο καιρό κατάλαβε ότι η κατάστασή της ήταν εντελώς διαχειρίσιμη.

«Μπορείς να έχεις μια εντελώς φυσιολογική ζωή παρόλο που μπορεί να έχεις διαγνωστεί με μια διαταραχή προσωπικότητας», προσθέτει η Katja στον Guardian ενώ παρατηρεί με μια κάποια ανακούφιση πως τα πράγματα ως προς την προσέγγιση ενός ατόμου που ζει με μια ψυχική ασθένεια, έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Υπάρχουν ωστόσο, πολλά πράγματα που πρέπει ακόμη να γίνουν αλλά η αποτίναξη από τις ταμπέλες, την περιθωριοποίηση και το στίγμα, είναι μια καλή αρχή.