Αυτή είναι η ψυχολόγος που έχει κατακτήσει το TikTok: «Η ψυχική υγεία δεν έχει καμία διαφορά από τη σωματική»

Η κλινική ψυχολόγος, Dr Julie Smith μοιράζει καθημερινά συμβουλές αυτοβοήθειας στο TikTok, έχοντας πάνω από 3 εκατομμύρια followers. Τα posts της εστιάζουν στον ρόλο των social media, στις επιπτώσεις της πανδημίας και στα απλά εργαλεία που μπορούν να διασώσουν την ψυχική μας υγεία.

Από το 2019 προσφέρει πολύτιμες συμβουλές ψυχικής υγείας στο TikTok, έχοντας αποκτήσει φανατικό κοινό. Ο λόγος για την 37χρονη Dr Julie Smith, η οποία έχει εργαστεί πάνω από δέκα χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Ιανουάριο δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο, "Why Has Nobody Told Me This Before?", που έχει γίνει ήδη bestseller.

Ως κλινική ψυχολόγος, κάθε της post στηρίζεται σε εμπειρίες ασθενών και αυτό που έχει συνειδητοποιήσει, όπως περιγράφει στον Guardian, είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επηρεάσει κανείς την ψυχολογία και τη συναισθηματική του κατάσταση αλλά και σε καθημερινό επίπεδο, την ψυχική του υγεία.

Μεγάλο μέρος της δουλειάς της στηρίζεται στο εκπαιδευτικό κομμάτι, έτσι οι ασθενείς της αναπτύσσουν σταδιακά την ικανότητα να παρεμβαίνουν στον τρόπο που βιώνουν τα συναισθήματά τους μέσω συγκεκριμένων μεθόδων. Αυτό φαίνεται πως έχει τραβήξει αρκετά και την προσοχή του κοινού της στο TikTok.

Το βιβλίο της, όπως και κάθε της post, δεν έχουν θεραπευτικές ιδιότητες αλλά η ίδια φροντίζει να παρέχει τα εργαλεία, που αν χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα, μπορούν να κάνουν θαύματα στην καθημερινή ψυχολογία. Το σημαντικό για εκείνη είναι ο καθένας να μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχει τη δύναμη της επιλογής και αυτό φυσικά ισχύει και στον τρόπο που κάποιος επιλέγει να χρησιμοποιήσει τα social media.

Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά:

«Η ψυχική υγεία για μένα, δεν έχει καμία διαφορά από τη σωματική. Καμία δεν είναι άτρωτη. Όσο περισσότερο ένα άτομο ασχολείται με μηχανισμούς άμυνας, με τον ύπνο, τη διατροφή, την άσκηση, την καθημερινή ρουτίνα, τόσο πιο ευάλωτο γίνεται στα σωματικά και ψυχικά προβλήματα».

Όπως προσθέτει: «Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι με τη θεραπεία, θα καταφέρουν να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει ποιες σκέψεις θα εισβάλλουν στο μυαλό του. Μπορεί μόνο να ελέγξει τη διάρκεια που θα αφιερώσει σε αυτές».

Η ψυχοθεραπεία έχει να κάνει με την αποδοχή όλων των συναισθημάτων, ακόμη και των πιο αρνητικών σκέψεων. Στη συνέχεια όμως, σου προσφέρει τη δυνατότητα να αποφασίσεις τι θα κάνεις μαζί τους και πώς ακριβώς θα τις χειριστείς.

Ο ιδανικός κόσμος σύμφωνα με την κλινική ψυχολόγο, δεν υπάρχει αλλά υπάρχουν σημαντικά βήματα που μπορούν να μας στρέψουν προς αυτή την κατεύθυνση.