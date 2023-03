Women of the Year: Τα highlights από το λαμπερό gala του TIME για τις γυναίκες της χρονιάς

Ο φόρος τιμής στη 22χρονη Mahsa Amini και τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη λίστα «Γυναίκες της χρονιάς» για το 2023, σύμφωνα με το περιοδικό ΤΙΜΕ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «Women of the Year Gala» από το ΤΙΜΕ, τιμώντας 13 γυναίκες που έχουν ήδη ξεχωρίσει για το 2023. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ονόματα όπως αυτό της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Angela Bassett και Cate Blanchett, της ακτιβίστριας Ayisha Siddiqa και πολλών άλλων, έδωσαν το παρόν στο Four Seasons του Beverly Hills και έλαμψαν στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης. Το λαμπερό gala τίμησε επίσης και τις αθλήτριες Megan Rapinoe και Ramla Ali οι οποίες είχαν τη δική τους θέση στη λίστα.



Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη 200 καλεσμένοι, ενώ οι αστείες στιγμές, όπως επίσης και τα κοινωνικά μηνύματα, δεν έλειψαν από τη βραδιά. Η CEO του TIME, Jess Sibley, καλωσόρισε τις καλεσμένες και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα όσα έχουν αλλάξει τα τελευταία 100 χρόνια, σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.

At the TIME Women of the Year Gala, we ask our guests: How can we achieve gender equality? https://t.co/TTc681EcSM pic.twitter.com/sjrqFY7ZH1



Η ηθοποιός Brooke Shields σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στην «ανησυχητική» ανατροπή του νόμου Roe v. Wade, όπου μέχρι πριν έδινε το δικαίωμα της άμβλωσης σε γυναίκες των ΗΠΑ.

Η Ουκρανή ακτιβίστρια και συνήγορος των δικαιωμάτων των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Olena Shevchenko, ήταν επίσης ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς που ξεχώρισαν, καθώς αναφέρθηκε στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και ευχαρίστησε το TIME για την τιμή. Όσον αφορά στην ακτιβίστρια Ayisha Siddiqa, στάθηκε στο πλευρό των γυναικών σε Ιράν, Πακιστάν και Αφγανιστάν, οι οποίες μάχονται ακόμη και για βασικά δικαιώματα όπως αυτά της εκπαίδευσης.

Η Ιρανή Masih Alinejad, επίσης αναφέρθηκε στις ηρωικές διαμαρτυρίες της χώρας, τονίζοντας τη γενναιότητα των Ιρανών γυναικών που βγήκαν στους δρόμους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Τιμή δόθηκε και στην 22χρονη Mahsa Amini η οποία έχασε τη ζωή της από την αστυνομία του Ιράν, ξεσηκώνοντας πλήθος διαμαρτυριών στη χώρα.



Η πρωταθλήτρια της πυγμαχίας, Ramla Ali, έθεσε ζητήματα διαφοράς στους μισθούς ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες, ενώ η ηθοποιός και σεναριογράφος Quinta Brunson αναφέρθηκε στη σημασία του γέλιου. «Το γέλιο είναι αυτό που μας σπρώχνει στο να προχωράμε μπροστά», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.



Τέλος τα βλέμματα στράφηκαν στην Angela Bassett, η οποία τίμησε τις μαύρες γυναίκες, ενώ η Cate Blanchett στην ομιλία της για την υποκριτική και τη σημασία του storytelling, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Επιλέγω να μετατρέψω τον φόβο σε ενθουσιασμό».

Watch: “As women, we feel we need to be in control of everything. What has run home for me tonight is: the only way forward is to try and let go of control.”



Cate Blanchett gives a toast at the TIME Women of the Year Gala https://t.co/GXAAYCMKu9 pic.twitter.com/j4x3DfKnaI