TIME Women of the Year 2023: Τι μας εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί

Εκτός από το να είναι Γυναίκες της Χρονιάς, ξέρουν να ντύνονται πάρα πολύ ωραία

Στις 8 Μαρτίου το περιοδικό Time συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό γκρουπ γυναικών για να γιορτάσει την Ημέρα της Γυναίκας, τιμώντας τις 12 γυναίκες μέσα από την 2023 Women of the Year λίστα του. Όλες οι γυναίκες, από την Cate Blanchett έως την Brooke Shields περπάτησαν στο κόκκινο χαλί του Four Seasons Los Angeles στο Beverly Hills για να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους.

Δείτε παρακάτω τι φόρεσαν στο κόκκινο χαλί.

Η Cate Blanchett με ένα εξαιρετικό μαύρο κοστούμι από το Alexandre Vauthier Couture

Η Quinta Brunson με μια δίχρωμη δημιουργία από την Fendi Couture

Η Phoebe Bridgers με μια μαύρη λαμπερή τουαλέτα από την Rodarte

Η Angela Bassett με μια ολόσωμη λιλά φόρμα και lime ζώνη

Η Olivia Culpo με ένα LBD με εκεντρικό πατρόν

Η Megan Rapinoe με ό,τι καλύτερο είδαμε σε όλη τη βραδιά

Η Brooke Shields με ένα φούξια κοστούμι από την Dodiee

Η Lo Bosworth με ένα maxi μαύρο φόρεμα